El Ejército dice que el encarcelado ex primer ministro Imran Jan es "una amenaza de seguridad nacional"

El portavoz del Ejército de Pakistán, el general Ahmed Sharif Chaundhry, ha rechazado este viernes la "retórica antimilitar" del ex primer ministro Imran Jan, fundador del partido Pakistan Tahrik-e-Insaf (PTI), y ha sostenido que es "una persona con problemas mentales" cuya conducta constituye "una amenaza de seguridad nacional".

Durante una conferencia de prensa, el director general de la Oficina de Información del Ejército (ISPR) paquistaní ha criticado a Jan por supuestamente trabajar con "elementos externos, propagar desinformación, provocar disturbios y atacar persistentemente a las Fuerzas Armadas", según declaraciones recogidas por la cadena de televisión GEO.

El jefe del ISPR ha recriminado el "ego y deseos" de Jan, que "han crecido hasta tal punto que dice: 'si no soy yo, nada'", y ha descrito una "mentalidad delirante" de una "persona cautiva de sus propios pensamientos", puesto que "coloca su ego presonal por encima del interés nacional".

"Respetamos el liderazgo politico de Pakistán, pero mantenemos al Ejército alejado de la política. No permitiremos que nadie cree una ruptura entre el Ejército y el pueblo", ha expresado, agregando que las tropas "responderán" en el caso de que se produzca un ataque contra ellas.

En este contexto, ha defendido que la sesión informativa ha tenido el objetivo de delinear los desafíos internos de seguridad nacional, diciendo que nada está por encima del Estado de Pakistán, cuando el fundador del PTI "deja de lado la Constitución" mientras "promueve este tipo de narrativa".

Jan fue encarcelado en agosto de 2023 y hace frente a una batería de casos en los tribunales, acusaciones que describe como "motivadas políticamente". Su cese (en abril de 2022) y posterior arresto abrió una crisis política en el país asiático que lleva arrastrando desde hace ya más de tres años.