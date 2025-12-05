Cloudflare trabaja para resolver un nuevo fallo en sus servicios que afecta a LinkedIn, Zoom y Claude

Una actualización publicada a las 9:20 por Cloudflare comunicó la aplicación de una solución al fallo que había interrumpido temporalmente el funcionamiento de plataformas clave y aplicaciones digitales en distintos sectores, con la consiguiente supervisión constante para detectar cualquier evolución adversa en los sistemas afectados. Este anuncio marcó el inicio de la restauración progresiva de los servicios, que impactó tanto en herramientas empresariales como en plataformas de ocio utilizadas por millones de personas en todo el mundo. El incidente, que surgió como resultado de un error en la infraestructura tecnológica de Cloudflare, desencadenó complicaciones de acceso y caídas parciales o totales en sitios tan reconocidos como LinkedIn, Zoom y el asistente conversacional Claude de Anthropic, según recogió Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la interrupción afectó a escala global y generó dificultades de conexión y acceso a otros portales relevantes, incluidos Downdetector y el videojuego Fortnite, según numerosos reportes de usuarios en la red social X. El problema se manifestó en la mañana del viernes, alrededor de las 9:00 (hora peninsular española), y se vinculó directamente a problemas que comprometieron los servicios de gestión y API proporcionados por Cloudflare, empresa que figura entre los principales actores en seguridad digital y optimización de alojamiento para sitios en Internet.

La página de Estado de Cloudflare informó, según detalló Europa Press, que la principal afectación la experimentaron los usuarios encargados de la administración mediante el Panel de Control y quienes utilizan interfaces de programación de aplicaciones (API) relacionadas. En este contexto, la compañía advirtió que las solicitudes podrían fallar o arrojar errores, situación que derivó en fallos parciales y completos en aquellas plataformas integradas a su red de servicios. Tanto el acceso como las funciones habituales de las plataformas perjudicadas se vieron comprometidos, reflejando la magnitud que pueden alcanzar las incidencias en proveedores de infraestructura digital.

Durante los minutos posteriores a la detección del fallo, Cloudflare desplegó un proceso de solución para mitigar los errores y comenzó a monitorizar activamente los sistemas. El equipo técnico indicó que el restablecimiento de la actividad sería progresivo y permitiría que las plataformas y aplicaciones volvieran gradualmente a su operatividad original. Europa Press puntualizó que el proceso de normalización continuó bajo una estrecha vigilancia, dada la posibilidad de que surgieran problemas secundarios relacionados con el error principal.

Europa Press consignó que la afectación no solo incluyó a servidores y sistemas empresariales, sino que también influyó en aplicaciones asociadas al entretenimiento digital y la interacción social. El videojuego Fortnite y la herramienta Downdetector —utilizada por los usuarios para informar y visualizar incidencias en tiempo real— se sumaron a la lista de servicios perjudicados. El impacto quedó evidenciado por la cantidad de notificaciones de errores y dificultades de acceso registradas durante las horas posteriores al inicio del incidente.

Usuarios y comunidades empresariales expresaron quejas y consultas tanto en los canales de soporte de las plataformas impactadas como en redes sociales, exigiendo claridad y actualizaciones constantes. A raíz del suceso, Europa Press subrayó la relevancia que adquiere la transparencia y la agilidad en la comunicación por parte de las firmas tecnológicas responsables de infraestructuras esenciales.

En cuanto al trasfondo de la empresa involucrada, Europa Press recordó que Cloudflare ofrece soluciones de seguridad y mejora de rendimiento en Internet, situándose entre los usuarios finales y los servidores de las plataformas digitales. Esta posición permite a la firma actuar como un cortafuegos contra amenazas externas y como acelerador de la entrega de contenidos, funciones que contribuyen a que aplicaciones y páginas web globales mantengan su disponibilidad y rendimiento esperados durante las operaciones cotidianas.

No obstante, la centralización de servicios críticos en manos de un número reducido de proveedores especializados también eleva los riesgos de interrupciones de carácter masivo. Según el análisis recogido por Europa Press, la dependencia de empresas, organizaciones y usuarios finales respecto de estas infraestructuras incrementa la magnitud del impacto cuando se presenta una incidencia tan extensa. Este escenario ya se había hecho visible en noviembre del año anterior, cuando un fallo de mayor dimensión en la red de Cloudflare generó caídas y alteraciones en plataformas como X, el asistente de inteligencia artificial ChatGPT, el juego en línea League of Legends y empresas destacadas del sector de telecomunicaciones y venta digital, incluyendo Movistar, La Caixa, Media Markt y Canva.

Las interrupciones recientes provocaron nuevas discusiones sobre la resiliencia de los servicios digitales y la pertinencia de establecer mecanismos alternativos o sistemas de respaldo para reducir la vulnerabilidad ante este tipo de errores. Europa Press reportó que tanto empresas clientes como usuarios mantienen un seguimiento constante de la situación, atentos a posibles recurrencias o incidencias secundarias.

En las horas posteriores al inicio de este incidente más reciente, plataformas de monitoreo como Downdetector reflejaron un considerable volumen de reportes relativos a caídas y errores de acceso, con especial incidencia en servicios laborales y de colaboración remota como Zoom y LinkedIn. Equipos de trabajo y profesionales vieron alterada la continuidad de sus comunicaciones y actividades en el entorno digital, una situación que puso en relieve la integración entre infraestructuras tecnológicas y la vida diaria de consumidores y empresas.

Ante las demandas planteadas en los canales de soporte y las redes sociales, Cloudflare mantuvo actualizaciones periódicas sobre el progreso de la solución y el monitoreo de los sistemas. El registro cronológico de mensajes evidenció una estrategia orientada a la contención, el análisis y la recuperación paulatina del funcionamiento de los servicios. Conforme reportó Europa Press, esta experiencia ha impulsado la implementación de debates sectoriales sobre la robustez de las redes digitales y la necesidad de diversificación de recursos técnicos para minimizar riesgos ante interrupciones globales.

La situación actual, de acuerdo con el reporte de Europa Press, se caracteriza por la reactivación gradual de las plataformas afectadas, con la expectativa de restablecer plenamente las operaciones. Tanto clientes como usuarios permanecen atentos al desarrollo de cualquier nuevo incidente relacionado con la infraestructura de la empresa, consolidando el papel de la transparencia y la comunicación oportuna como componentes esenciales para la gestión de crisis tecnológicas en entornos interconectados.