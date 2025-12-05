Agencias

Ayuntamiento de S.S de los Reyes (Madrid) y Fundación SEUR impulsarán un proyecto para promover el reciclaje

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y la Fundación SEUR han aprobado un nuevo convenio de colaboración para el impulso del proyecto 'Tapones para una nueva vida'.

Se trata, según recoge el Consistorio en un comunicado, de una iniciativa que promueve la recogida de tapones de plástico para su reciclaje, cumpliendo con el objetivo de economía circular y el excelente ejemplo de buenas prácticas encaminado a un impacto social solidario.

Se instalarán diferentes puntos de recogida de tapones en varios enclaves de la ciudad, concretamente en la Plaza del Ayuntamiento (calle Milagro), Paseo Europa con María Santos Colmenar, Avenida Valencia con Avenida Galicia, Avenida Aragón con Avenida Euskadi, Avenida Rosa Luxemburgo con Antonio Machado, Avenida Quiñones con Avenida la Dehesa, calle María Zambrano con Francisco Ayala, Bulevar Picos de Europa con calle Ordesa, la entrada del centro comercial Plaza Norte y en la Avenida España, próximo al ambulatorio. Además, se habilitarán puntos adicionales en Fuente del Fresno, Ciudalcampo, La Granjilla, Club de Campo y Fresno Norte.

