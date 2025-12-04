VÍDEO: Los presidentes de RDC y Ruanda firman junto a Trump un acuerdo para poner fin al "derramamiento de sangre"

El trasfondo inmediato del pacto ratificado en Washington se remonta al agravamiento de las hostilidades en el este de la República Democrática del Congo (RDC), tras la ofensiva del grupo armado M23, señalado por su composición mayoritaria de tutsis congoleños y su papel en el reciente cambio de control en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur. Las acciones de este grupo precipitaron un nuevo ciclo de acusaciones entre las autoridades de Kinshasa y Kigali. Según informó Europa Press, mientras el gobierno congoleño señala a Ruanda como responsable del apoyo brindado a facciones rebeldes, el ejecutivo ruandés sostiene que la RDC respalda a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), organización integrada principalmente por hutus que huyeron de Ruanda tras el genocidio de 1994, además de otras milicias armadas presentes en la zona.

En este contexto, la firma del acuerdo en el Instituto de Paz de Estados Unidos representa una iniciativa inédita para intentar revertir décadas de violencia en África central. El documento, refrendado por los presidentes Félix Tshisekedi de RDC y Paul Kagame de Ruanda, y avalado por la presencia de Donald Trump, sienta las bases para establecer un alto el fuego permanente y crear mecanismos de rendición de cuentas ante los crímenes perpetrados durante el extenso conflicto, detalló Europa Press. Entre los ejes centrales figuran el retorno seguro de desplazados internos y refugiados, la apertura de rutas protegidas para garantizar este proceso, y el compromiso de habilitar instrumentos judiciales concretos enfocados en la justicia transicional.

Las negociaciones previas a la firma incluyeron encuentros privados entre Tshisekedi, Kagame y Trump, tanto durante la ceremonia como en el Despacho Oval, reflejando la implicación directa del gobierno estadounidense. De acuerdo con Europa Press, el presidente Trump calificó el entendimiento como un punto de inflexión por su alcance histórico: “permitirá poner fin a décadas de violencia y derramamiento de sangre, e iniciar una nueva era de armonía y cooperación”, con el acento puesto en el prolongado impacto social y económico sufrido por la parte oriental de la RDC a lo largo de más de 30 años de guerra.

El acuerdo –conocido como “Acuerdos de Washington”– cristaliza tras la etapa de acercamiento que tuvo lugar en junio, en respuesta a la situación de emergencia humanitaria y la cifra de víctimas que, según estimaciones, supera los diez millones de muertos, además del desplazamiento masivo de población. Europa Press expuso que uno de los aspectos novedosos del pacto consiste en la incorporación de mecanismos de monitoreo internacional y la inclusión de organismos multilaterales en la supervisión de los compromisos asumidos por ambos países.

El contenido del documento firmado recoge iniciativas puntuales destinadas tanto a la promoción de la justicia como a la búsqueda de desarrollo económico. Por un lado, estipula la investigación y el procesamiento efectivo de quienes hayan incurrido en delitos durante las hostilidades, mediante la articulación de herramientas de justicia transicional y de colaboración con el sistema judicial internacional. Por otro, incorpora cláusulas orientadas a la cooperación en el sector económico, con énfasis en el aprovechamiento de los recursos minerales estratégicos –tales como las tierras raras– y la promoción de proyectos conjuntos para incentivar la llegada de inversiones y la participación de empresas estadounidenses, conforme a los acuerdos bilaterales adicionales suscritos, reportó Europa Press.

Durante la ceremonia, Trump subrayó que la participación activa de Estados Unidos en el proceso se debe a la determinación del gobierno estadounidense de contribuir a la estabilización de la región, y no a una petición expresa de los países africanos involucrados. Tanto Félix Tshisekedi como Paul Kagame manifestaron su aprecio por el respaldo y la disposición de la administración estadounidense para servir como garante e impulsar el proceso desde los ámbitos diplomático, militar y económico.

El acuerdo hace hincapié en la potenciación de alianzas transfronterizas, con el objetivo de transformar la lógica de confrontación en oportunidades para el progreso compartido. Europa Press detalló que las autoridades de ambos países manifestaron su voluntad de superar décadas de hostilidad y reorientar la gestión de los activos críticos hacia una perspectiva de desarrollo sostenible. El proceso integra también la consulta y participación activa de representantes de la sociedad civil y de organizaciones internacionales, especialmente en lo referido a la atención de mujeres, niños y otros sectores vulnerables afectados por el conflicto y la crisis de desplazamiento humano.

Entre los retos señalados en el acto de suscripción, sobresale la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos, la correcta implementación de los compromisos adoptados y la creación de incentivos suficientes para consolidar una convivencia durable. El monitoreo, la fiscalización periódica y el mecanismo de rendición de cuentas, junto con la cooperación integral con organismos multilaterales, se presentan como elementos clave para evitar el retorno a escenarios de inestabilidad, según el análisis de Europa Press.

Tshisekedi y Kagame coincidieron en considerar que intentos anteriores de mediación internacional no alcanzaron los resultados esperados por la ausencia de un actor externo con suficiente capacidad de influencia. Valoraron que la estrategia impulsada desde Washington puede servir como referente para otros contextos en África, donde las causas estructurales de la violencia guardan similitud con las vividas entre RDC y Ruanda.

En sus palabras ante los medios, Trump destacó que este entendimiento permitirá que “las familias desplazadas reconstruyan sus vidas”, explicando que la recuperación social puede proyectarse al conjunto de los territorios afectados por la crisis. El Instituto de Paz de Estados Unidos, como espacio elegido para el acto, asumió así la función de símbolo de la posible transformación de la región, tradicionalmente marcada por ciclos de violencia y rivalidades, hacia una etapa centrada en la cooperación y seguridad.

La expectativa que gira en torno a este proceso, de acuerdo con Europa Press, radica en la convergencia de intereses y en la presión internacional ejercida para lograr una aplicación eficaz de las disposiciones pactadas. El principal desafío reside en la creación de mecanismos efectivos para dejar atrás la impunidad, garantizar la integración de los desplazados y posibilitar la construcción de una paz duradera en el marco de la reconstrucción social y económica de África central.