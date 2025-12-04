Se elevan a 13 los casos positivos de jabalíes con peste porcina africana

La inspección reciente de los cadáveres de 37 jabalíes localizados en Cerdanyola del Vallés y áreas limítrofes resultó en la ausencia de peste porcina africana en estos especímenes, según datos oficiales difundidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En contraste, el mismo organismo confirmó al menos cuatro nuevos positivos en jabalíes hallados en ese municipio barcelonés, lo que eleva a 13 el número total de animales salvajes infectados en la provincia de Barcelona. La información, replicada por varias agencias, detalla que el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete en Madrid certificó estos nuevos casos, circunscritos hasta ahora a la fauna silvestre de Cerdanyola del Vallés.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, el brote actualmente permanece dentro de la población de jabalíes y otros suidos salvajes, sin alcanzar a las granjas de cerdos domésticos en la región. Diversas actuaciones de vigilancia y control sanitario han facilitado la identificación de los casos confirmados y permitido mantener la enfermedad fuera del sector ganadero local hasta el momento. Según publicó el Ministerio, los servicios veterinarios oficiales de Cataluña mantienen bajo monitoreo 39 explotaciones porcinas localizadas dentro del área considerada de riesgo, y en ninguna de ellas se ha detectado la presencia del patógeno tras las pruebas y revisiones realizadas.

La peste porcina africana es una dolencia causada por un virus que afecta únicamente a suidos y se caracteriza por su alta letalidad, tanto en cerdos domésticos como en jabalíes. No existe hasta el momento vacuna ni tratamiento documentado para esta enfermedad, lo que sitúa la prevención y la detección temprana como elementos prioritarios en la contención de la expansión del virus. Según consignó el Ministerio de Agricultura en sus comunicados, la detección de positivos genera el refuerzo inmediato de la vigilancia, así como la aplicación de medidas de bioseguridad más exigentes tanto en el entorno silvestre como en las explotaciones ganaderas.

Las autoridades estatales y de la Generalitat de Cataluña han intensificado los protocolos de bioseguridad en las granjas y han ampliado la vigilancia en hábitats frecuentados por jabalíes. El Ministerio de Agricultura detalló que la estrategia desplegada combina inspecciones periódicas, toma sistemática de muestras y la retirada de cadáveres de jabalíes encontrados muertos en campo abierto y áreas periurbanas. Estas actividades buscan eliminar fuentes potenciales de infección y analizar cualquier resto animal mediante técnicas diagnósticas del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

Según informó el Ministerio de Agricultura, la campaña de control involucra tanto a trabajadores de las granjas porcinas como a cazadores y otros grupos relacionados con el sector, quienes reciben formación y participaciones en actividades de sensibilización. Esta colaboración favorece una respuesta rápida ante cualquier indicio sospechoso y permite la actualización constante de protocolos. Entre las medidas específicas implementadas se encuentra el cierre de accesos y el refuerzo de barreras físicas en las explotaciones para aislar a los cerdos domésticos del contacto con jabalíes. Además, la vigilancia se extiende a zonas periféricas alrededor de Cerdanyola del Vallés, con el objetivo de anticiparse a un posible desplazamiento del brote.

Tanto la administración estatal como la autonómica insisten en la importancia de que los responsables de explotaciones ganaderas reporten cualquier anomalía observada en sus animales y sigan los protocolos señalados. La comunicación fluida entre autoridades y operadores se considera fundamental para el seguimiento de la evolución de los casos y la adopción de medidas oportunas. El Ministerio reiteró que los materiales sospechosos se eliminan de inmediato y que la colaboración de las partes implicadas constituye una condición crítica para contener el avance de la peste porcina africana y salvaguardar la salud de las granjas catalanas.

En el balance más reciente, la enfermedad continúa limitada a la fauna salvaje, con 13 jabalíes confirmados como positivos tras los análisis realizados, mientras que otros 37 cadáveres examinados no presentaron presencia del virus, según el Ministerio de Agricultura. Las acciones de contingencia incluyen la actualización constante de las normativas y una cooperación estrecha entre la administración central, los servicios técnicos autonómicos y los agentes involucrados en el sector agroganadero.