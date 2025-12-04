Agencias

Rocío Flores asegura que no está grabando un documental de su vida

Guardar

Rocío Flores ha reaparecido ante las cámaras en la fiesta de Navidad del periódico 'La Razón' acompañada por su tía Gloria Camila y allí ha hecho balance del año que está a punto de terminar y de sus mejores deseos para el 2026... aunque lo que más ha sorprendido ha sido el zasca que le ha dado a Rocío Carrasco.

"Esta época es mi favorita", comenzaba diciendo la joven cuando le preguntaban por la Navidad y aseguraba que las va a pasar "en familia". En cuanto al balance que hace de este 2025, Rocío desvelaba que es "positivo" y que "cierro el año muy bien".

Además, aseguraba que termina el año "contenta y alegre. Una afirmación que ha hecho días después de conocer la sentencia que reconoce que Óscar Cornejo y Adrián Madrid -los productores de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'- se extralimitaron al publicar informes sobre su vida y su salud cuando era menor de edad.

"Como he pasado años tan complicados, la verdad que este en concreto no ha sido de los peores", afirmaba, pero aún así lo único que desea para el 2026 es "tranquilidad, salud y que todo vaya bien".

Rocío también ha querido desmentir que esté trabajando en grabar un documental hablando de su vida y de todo lo que ha ocurrido en su familia: "No, ahora mismo no"... pero la contestación que ha dejado sin palabras a la prensa ha sido la que ha dado cuando le han preguntado si está siguiendo el programa donde está participando su madre.

"Soy más de Netflix", respondía Flores al mencionarle la aventura televisiva en la que Rocío Carrasco se ha aventurado con TVE, 'Hasta el fin del mundo'. La misma contestación que dio su madre cuando le preguntaron en una rueda de prensa si iba a seguir el concurso de su hija en 'Supervivientes'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Investigan la muerte de un hombre encontrado ensangrentado en la playa de Bocabarranco, en Telde (Gran Canaria)

Un hombre de unos 30 años fue hallado sin vida, desnudo y con heridas visibles, lo que activó un amplio operativo policial en la costa de Telde, mientras la autopsia será clave para determinar si hubo delito o accidente

Investigan la muerte de un

El sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional de EEUU se declara inocente

Desde una sala hospitalaria bajo estricta custodia, Lakanwal negó su responsabilidad ante cargos de asesinato y ataque armado, mientras permanece en recuperación tras resultar herido durante el enfrentamiento que cobró la vida de un efectivo y dejó a otro convaleciente

El sospechoso del tiroteo contra

Illa considera un "éxito" la presencia de Catalunya en la ILE de Guadalajara (México)

Salvador Illa ha destacado la relevancia internacional lograda por la región en la feria de Guadalajara, agradeciendo a editores y equipos técnicos el respaldo, además de subrayar la importancia de los acuerdos firmados y la colaboración académica con instituciones mexicanas

Illa considera un "éxito" la

Petro invita a Trump para ver "cómo destruyen" laboratorios de drogas, en vez de "amenazar" su soberanía

Gustavo Petro responde públicamente a Donald Trump tras sugerencias de acciones militares, remarcando el papel colombiano en la erradicación de laboratorios ilícitos y defendiendo la cooperación basada en el respeto mutuo y la preservación de relaciones diplomáticas históricas entre ambos países

Petro invita a Trump para

Christian Wück: "España ha ganado merecidamente, no estuvimos a su altura en la segunda parte"

El seleccionador alemán remarcó la importancia del crecimiento del equipo ante el combinado español, reconoció la superioridad rival tras el descanso y subrayó que la falta de acierto ofensivo y el cansancio marcaron el desenlace en la Liga de Naciones

Christian Wück: "España ha ganado