Rocío Flores asegura que no está grabando un documental de su vida

Rocío Flores ha reaparecido ante las cámaras en la fiesta de Navidad del periódico 'La Razón' acompañada por su tía Gloria Camila y allí ha hecho balance del año que está a punto de terminar y de sus mejores deseos para el 2026... aunque lo que más ha sorprendido ha sido el zasca que le ha dado a Rocío Carrasco.

"Esta época es mi favorita", comenzaba diciendo la joven cuando le preguntaban por la Navidad y aseguraba que las va a pasar "en familia". En cuanto al balance que hace de este 2025, Rocío desvelaba que es "positivo" y que "cierro el año muy bien".

Además, aseguraba que termina el año "contenta y alegre. Una afirmación que ha hecho días después de conocer la sentencia que reconoce que Óscar Cornejo y Adrián Madrid -los productores de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'- se extralimitaron al publicar informes sobre su vida y su salud cuando era menor de edad.

"Como he pasado años tan complicados, la verdad que este en concreto no ha sido de los peores", afirmaba, pero aún así lo único que desea para el 2026 es "tranquilidad, salud y que todo vaya bien".

Rocío también ha querido desmentir que esté trabajando en grabar un documental hablando de su vida y de todo lo que ha ocurrido en su familia: "No, ahora mismo no"... pero la contestación que ha dejado sin palabras a la prensa ha sido la que ha dado cuando le han preguntado si está siguiendo el programa donde está participando su madre.

"Soy más de Netflix", respondía Flores al mencionarle la aventura televisiva en la que Rocío Carrasco se ha aventurado con TVE, 'Hasta el fin del mundo'. La misma contestación que dio su madre cuando le preguntaron en una rueda de prensa si iba a seguir el concurso de su hija en 'Supervivientes'.