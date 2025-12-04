Ona Batlle estará 3 semanas debaja por una lesión en el sóleo

La lateral internacional Ona Batlle no podrá participar en los próximos compromisos clave del Barça Femení, tras confirmarse que la lesión sufrida en la pierna derecha durante la final de la Liga de Naciones con la selección española la dejará fuera de las canchas aproximadamente tres semanas. Según informó el club azulgrana, la futbolista presenta una lesión miofibrilar en el músculo sóleo derecho, diagnóstico realizado después de las pruebas médicas practicadas al regreso de la jugadora de la concentración con el equipo nacional.

El medio detalló que Batlle se vio obligada a abandonar la actividad tras haber disputado la final de la Liga de Naciones, en la que España logró la victoria por 3-0 contra Alemania en el estadio Metropolitano, un resultado que aseguró el título tras el empate sin goles en el duelo de ida en Kaiserslautern. De acuerdo con el comunicado oficial del Barça recogido por el medio, el periodo de recuperación estimado será de unas tres semanas, lo cual impedirá a la futbolista formar parte de la plantilla en una serie de partidos decisivos.

Según publicó la fuente, Batlle no estará disponible para los dos próximos partidos de Liga F Moeve —enfrentamientos ante Tenerife y Badalona—, así como tampoco podrá participar en los dos duelos de la Liga de Campeones frente a Benfica y Paris FC. A esto se suma la ausencia prevista en los octavos de final de la Copa de la Reina, fase en la que el conjunto azulgrana se enfrentará al Alavés.

El club informó que las molestias iniciales que presentó la jugadora tras su participación internacional evolucionaron hacia una lesión muscular confirmada tras los estudios médicos realizados esa misma mañana. El diagnóstico, según consignó la fuente, revela que se trata de una afectación miofibrilar en el músculo sóleo de la pierna derecha, una zona que suele implicar tiempos de recuperación variables dependiendo de la gravedad, aunque en este caso el pronóstico fijo apunta a tres semanas de baja.

Esta baja supone un reto para el cuerpo técnico del Barça Femení, que deberá ajustar su esquema defensivo y reestructurar la alineación para los compromisos locales, continentales y coperos que se disputarán en este periodo. La lesión priva al equipo de una de sus piezas habituales en el lateral derecho, posición que Batlle ha ocupado de manera consistente tanto en la liga nacional como en competiciones internacionales, según señaló el informe publicado.

Batlle, que se incorporaba a la disciplina del club tras su retorno con la selección, formó parte del grupo que consolidó el triunfo de España frente a las germanas en la reciente final europea. La jugadora había regresado a Barcelona manifestando molestias físicas, las cuales determinaron, tras las pruebas correspondientes, que no podría integrarse a la dinámica competitiva del club en el corto plazo, reportó la institución mediante sus canales oficiales.

El calendario de las próximas semanas contempla compromisos en los que el Barça Femení busca afianzar su paso tanto en la Liga F Moeve, frente a rivales de media tabla como Tenerife y Badalona, como en la Liga de Campeones y en el torneo de Copa. De acuerdo con la información compartida, la ausencia de Batlle marcará una diferencia en la planificación táctica de estos encuentros, en un momento del curso relevante para las aspiraciones del conjunto dirigido por Jonatan Giráldez.

Este periodo de inactividad obligará a la futbolista a cumplir con el protocolo de recuperación recomendado por el departamento médico del club. El proceso contempla fisioterapia y trabajo supervisado, concluyendo en la reincorporación progresiva a los entrenamientos grupales, una vez transcurrido el tiempo estimado y tras la valoración correspondiente, como puntualizó el club en su comunicado.

Con este parte médico, el Barça Femení afronta la recuperación de una jugadora fundamental de su estructura, aguardando la evolución de Batlle para reincorporarla al equipo una vez que reciba el alta médica y cumpla con los criterios establecidos por el área médica, informó el club.