María Zurita, firme en su defensa al Rey Juan Carlos: "Me parece maravilloso que cuente su verdad"

Horas después de que las memorias del Rey Juan Carlos, 'Reconciliación', hayan llegado a las librerías españolas, y ante la falta de promoción que la editorial Planeta ha hecho del libro coincidiendo con su lanzamiento en nuestro país -en Francia salió a la venta hace casi un mes-, su autora Laurence Debray ha organizado una presentación en 'petit comité' en una conocida galería de arte del centro de Madrid que no se han perdido algunas de las personas más próximas al Emérito.

Mostrando su apoyo incondicional al Monarca y a su autobiografía, su hija la infanta Elena, y sus sobrinas Simoneta Gómez-Acebo y María Zurita -acompañada por su íntima amiga Susanna Griso, que ha aprovechado la ocasión para cerrar una entrevista para 'Espejo Público' con la biógrafa del padre del Rey Felipe VI- han asistido al evento, desmarcándose así de la decisión de Casa Real de no manifestarse de ningún modo sobre las memorias de Don Juan Carlos.

Mientras la madre de Victoria Federica ha optado por guardar silencio ante las cámaras -aunque su cercanía a Laurence Debray hablan por sí mismas-, la hija de la infanta Margarita se ha mostrado más clara que nunca, y con la educación que la caracteriza se ha posicionado directamente al lado de su tío.

"Me acaba de llegar el libro por Amazon, una historia fascinante, que es la historia de mi tío. Me parece maravilloso que cuente su historia y su verdad. Y me parece muy bien" ha asegurado con una sonrisa, reconociendo que aunque "nunca es un buen momento", le parece muy bien que las memorias de Don Juan Carlos hayan visto la luz ahora, coincidiendo con el 50º aniversario de la restauración de la monarquía.

No es el único tema sobre el que se ha pronunciado, ya que después de que Zarzuela haya admitido que no le parece "oportuno" ni "necesario" el vídeo que el Emérito ha publicado en redes sociales para reivindicar su reinado y pedir el apoyo de los jóvenes españoles a Felipe VI, María se ha motrado rotunda al defender a su tío: "Me parece un mensaje a los jóvenes para leer el libro, fantástico". "Hay que leer este libro. cuenta la historia de nuestro país desde su perspectiva, que es de uno de los mayores protagonistas. hay que leerlo" ha añadido.