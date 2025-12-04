Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan hasta las 191.000 solicitudes

Un análisis del Departamento de Trabajo de Estados Unidos mostró que el número total de personas que reciben subsidio por desempleo se ubicó por debajo de los 2 millones durante la semana que finalizó el 22 de noviembre, con un saldo de 1.939.000 beneficiarios, lo que representa una disminución de 4.000 respecto a los 1.943.000 de la semana previa. Según publicó el jueves el Departamento de Trabajo, este retroceso se suma al descenso observado en las nuevas solicitudes de apoyos estatales por desempleo, que reflejó una baja significativa en comparación con periodos anteriores.

De acuerdo con lo informado por el Departamento de Trabajo y difundido por plataformas noticiosas, las peticiones semanales de subsidio de desempleo descendieron en 27.000, alcanzando un total de 191.000 solicitudes en la semana analizada. Esta cifra muestra una mejora en el comportamiento laboral reciente del país, ya que en el mismo lapso del año 2024 las personas que recibieron este tipo de ayuda se habían situado en 1.871.000. Los datos divulgados detallan no solo el número de nuevas solicitudes, sino también la progresión de quienes reciben prestaciones, lo que ayuda a dibujar el panorama actual del empleo y el acceso a la protección social.

El informe oficial puso en relieve distintas variaciones a nivel estatal. California experimentó el mayor incremento semanal en el número de nuevas solicitudes, con 7.897 adicionales. Otros estados que siguieron esta tendencia ascendente incluyeron Illinois, con 2.845 más; Pensilvania, con 2.472; Washington, con 2.283; y Nueva York, con 2.235 nuevas peticiones. Estas cifras señalan zonas donde el empleo enfrenta mayores desafíos coyunturales.

En contraste, algunas regiones observaron descensos considerables en la cantidad de personas que solicitaron ayuda por desempleo. Entre estos, destacan Kentucky, con una caída de 1.107 solicitudes; Nueva Jersey, con 385 menos; Kansas, con 226 menos; el distrito de Columbia, con un descenso de 77; y Luisiana, con una disminución de 53 pedidos. El reporte del Departamento de Trabajo puntualiza estos movimientos y permite identificar las áreas con mejor desempeño o recuperación laboral durante el periodo analizado.

El documento difundido también proporciona información sobre las tasas más elevadas de desempleo que son respaldadas con ayudas públicas. De acuerdo con el informe, Nueva Jersey y Washington presentan un índice del 2,3%. Por su parte, California y Massachusetts alcanzan el 2%, mientras que Puerto Rico registra un 1,9%. Los datos indican que el distrito de Columbia, Nevada y Rhode Island se mantienen en un 1,8%, y Alaska, Connecticut y Oregón figuran con un 1,7%. Estos porcentajes ilustran las diferencias en la distribución geográfica del desempleo asistido y muestran el alcance de la red estatal de apoyos.

Según consignó el Departamento de Trabajo, las variaciones estadísticas reflejan la dinámica del mercado laboral en las distintas regiones del país. Aunque la tendencia general señala una reducción en el conjunto de beneficiarios y en las nuevas solicitudes, los detalles por estado permiten observar cómo factores locales influyen en la evolución de la demanda de apoyos por desempleo.

El medio oficial de estadística laboral, al desglosar los datos, pone en evidencia que el descenso en la cifra nacional se sostiene aun en un escenario donde algunos estados incrementan el número de peticionarios, mientras que en otros la tendencia es declinante. La información recogida semana a semana cumple un papel esencial para el seguimiento de la economía nacional, ofreciendo parámetros para medir la resiliencia del mercado laboral estadounidense.

En suma, el Departamento de Trabajo apuntó que, aunque el volumen total de solicitudes permanece históricamente bajo en relación a otros periodos, la variabilidad regional y semanal continúa como un elemento clave para comprender la estabilidad y los cambios en el empleo en Estados Unidos. Las cifras publicadas muestran tanto el esfuerzo de recuperación económica como los desafíos persistentes en varios estados de la unión.