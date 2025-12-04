José María Almoguera, preocupado por su intervención: "Tengo un poquito de ansiedad"

En medio de la inquietud que atraviesa su entorno familiar, José María Almoguera reconoció frente a los medios sentir ansiedad ante el inminente ingreso quirúrgico al que debe someterse por fallos en su marcapasos. El hijo de Carmen Borrego enfrenta una operación cardíaca tras detectarse anomalías en el dispositivo que lleva implantado desde hace 12 años, procedimiento que mantiene atentos a familiares y allegados, según consignó Telecinco.

De acuerdo con la información publicada por ese medio, la noticia sobre la intervención de José María trascendió esta semana. Su madre, Carmen Borrego, confirmó públicamente los hechos durante una intervención en el programa 'Vamos a ver'. Tanto la presentadora como su entorno expresaron su inquietud en torno al estado de salud de José María, aunque él intenta mantener sus rutinas diarias.

José María, acompañado por su pareja María Jerezana, fue abordado por la prensa en un gimnasio. El joven, en ese momento, expuso ante los reporteros su estado anímico respecto a la operación. “Normalmente os atiendo muy bien, pero es que estoy con un poquito de ansiedad y no me apetece mucho hablar. En otro momento os atiendo encantado, pero ahora…”, expresó, según recogió Telecinco. Precisó que, debido a la proximidad de la intervención y la preocupación que le genera, prefiere evitar comentar extensamente sobre el proceso por ahora.

Consultado sobre cómo la información sobre su próxima cirugía había llegado a los medios de comunicación, José María respondió que desconocía cómo se había filtrado la noticia. "No sé, no tengo ni idea", declaró. Por su parte, Carmen Borrego indicó en declaraciones a Telecinco que no había sido ella quien había hecho pública la situación ante la cadena.

El medio Telecinco detalló que, pese a los preparativos médicos obligados por el fallo de su marcapasos, José María intenta que esta circunstancia no altere excesivamente su vida diaria. En compañía de su pareja, sigue realizando actividades cotidianas, aunque demuestra una actitud reservada respecto al desarrollo de los acontecimientos.

La intervención se ha convertido en motivo de preocupación no solo para José María, sino también para su madre y toda la familia Borrego. El seguimiento de su estado de salud ha generado interés público desde la confirmación de la noticia, especialmente por la implicancia de la trayectoria previa del joven con el dispositivo cardíaco.

La relevancia mediática del caso aumentó después de la confirmación oficial de Borrego en el programa 'Vamos a ver' y por el modo reservado en que José María aborda su situación ante las cámaras. La exposición a los medios trasciende el ámbito familiar y posiciona a la familia Borrego bajo una atención considerable por parte del público y la prensa especializada, según informó Telecinco.