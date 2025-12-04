Fujitsu desarrolla una tecnología de colaboración entre múltiples agentes de IA para optimizar las cadenas de suministro

Las evaluaciones iniciales sobre la tecnología de colaboración entre agentes de inteligencia artificial (IA) que desarrolla Fujitsu apuntan a una reducción de hasta un 30 por ciento en los costos de transporte dentro de cadenas de suministro virtuales, según consignó una nota de prensa de la compañía. Este avance se confirmó tras pruebas realizadas con la tecnología de agentes de IA de Science Tokyo, utilizando las innovaciones propias de Fujitsu para integrar múltiples agentes de IA en la gestión de la cadena logística. De acuerdo con la información difundida por Fujitsu Limited, la compañía pone en marcha este sistema para transformar procesos logísticos empresariales, fortalecer la protección de datos privados y anticipar variaciones en el mercado, con el objetivo principal de disminuir costos y elevar la eficiencia operativa.

Según informó Fujitsu, la solución combina dos elementos técnicos centrales. El primero corresponde a un método de control óptimo global que permite a agentes de IA, pertenecientes a diferentes empresas, cooperar sin exponer información confidencial. Este método se sustenta en un enfoque de negociación en el que un agente "proponente" intercambia propuestas y respuestas con otros agentes, con el propósito de identificar el estado global que resulte óptimo para toda la cadena de suministro. Gracias a ello, empresas pueden optimizar la gestión de recursos y responder a alteraciones en el entorno sin necesidad de compartir detalles sensibles de su operación.

El segundo componente que integra la solución, descrito por el medio en la nota de prensa, es una pasarela desarrollada por Fujitsu para la interconexión de agentes de IA. Esta pasarela utiliza tecnologías de aprendizaje distribuido y mecanismos de seguridad en la comunicación, los llamados "guardarraíles" de comunicación, que garantizan la fluidez y seguridad en la colaboración entre empresas y proveedores. Con esta arquitectura, la información privada de cada corporación se mantiene protegida durante los procesos de intercambio automatizado entre múltiples sistemas de IA.

Durante la fase de configuración, los agentes de IA adquieren conocimiento sobre las características específicas de la cadena de suministro, lo que les permite optimizar operaciones sin transferencia directa de datos delicados. Asimismo, en la etapa operativa, el sistema está preparado para detectar consultas con intención maliciosa y bloquear intentos de deducción de información confidencial, informó Fujitsu en su comunicado. Esto fomenta un entorno seguro para la cooperación empresarial, que es fundamental en sectores donde la protección de datos influye directamente en la competitividad.

El inicio de las pruebas de campo está agendado para enero de 2026, cuando Fujitsu implementará el sistema junto a Rohto Pharmaceutical y el Instituto de Ciencia de Tokio. Las pruebas se desarrollarán en entornos reales, reproduciendo condiciones propias de la cadena de suministro de la farmacéutica japonesa, tal como publicó la compañía. Entre enero de 2026 y marzo de 2027, las evaluaciones continuarán a una escala mayor y con escenarios prácticos más complejos, lo que permitirá consolidar la viabilidad de la tecnología fuera de los laboratorios.

Según reportó Fujitsu, estos ensayos buscan demostrar cómo la coordinación entre sistemas de IA de distintas entidades puede mejorar la eficiencia, adaptarse a imprevistos en el mercado y reducir gastos generales, minimizando el riesgo de exposición de información estratégica. Las mejoras proyectadas abarcan tanto la optimización de rutas y tiempos logísticos como la capacidad de anticipar fluctuaciones en la demanda de productos.

El medio detalló que el desarrollo de esta tecnología surge ante la necesidad de responder con rapidez a cambios en el entorno económico y logístico, áreas donde la colaboración entre empresas requiere mantener estrictos estándares de confidencialidad. Fujitsu sostiene que su sistema responde a estos desafíos al reducir la fricción en la integración de datos entre socios, sin comprometer la seguridad de la información.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia global de innovación en procesos logísticos empresariales promovida por Fujitsu, orientada a ofrecer soluciones escalables que faciliten la toma de decisiones automatizadas en entornos empresariales complejos. Según el comunicado oficial, la integración de estos sistemas proporcionará a las empresas nuevas herramientas para fortalecer la resiliencia frente a eventualidades y para gestionar con mayor precisión los recursos a lo largo de toda la cadena de suministro.

Con vistas a la implementación completa, Fujitsu y sus colaboradores planean ajustar el rendimiento de la tecnología a medida que avancen las pruebas y analizar el impacto real de estas innovaciones tanto en la eficiencia operativa como en la protección de datos estratégicos. Según publicó la compañía, el objetivo final consiste en implantar un modelo de colaboración seguro, eficiente y adaptable, destinado a transformar de manera sustancial la gestión logística en distintos sectores empresariales.