España dispara un 21,5% la riqueza de sus multimillonarios y suma ocho nuevos ultrarricos en 2025, según UBS

El principal aumento en riqueza personal en España vino de la mano de Amancio Ortega, quien alcanzó los 124.000 millones de dólares (106.254 millones de euros), lo que supone el 58,2% del patrimonio total de los multimillonarios del país. Los datos se desprenden del informe 'Billionaire Ambitions 2025' elaborado por UBS, que informa que la riqueza total de los españoles más adinerados experimentó un aumento del 21,5% en 2025, situándose en 213.100 millones de dólares (182.602 millones de euros), mientras que el número de ultra ricos en España creció hasta 32 personas, con la incorporación de ocho nuevos nombres en este segmento.

Según detalló Europa Press, los empresarios españoles más privilegiados sumaron 11.600 millones de dólares adicionales (9.940 millones de euros) a su riqueza a lo largo del último año. Este crecimiento estuvo impulsado por el rendimiento de destacados líderes empresariales y por una tendencia de mayor concentración en patrimonios familiares. El informe de UBS advirtió sobre la previsión de más de 162.000 millones de dólares (138.815 millones de euros) en transferencias patrimoniales en los próximos quince años, lo que pone de manifiesto la relevancia de fortalecer la planificación a largo plazo, mejorar la gobernanza dentro de las familias y aplicar disciplina en los procesos sucesorios.

La entidad suiza consideró que, en un contexto de familias cada vez más dispersas internacionalmente y de la creciente complejidad de los patrimonios, las grandes fortunas de España enfrentan el reto de equilibrar la conservación del legado heredado con la capaci­tación de las nuevas generaciones. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de que los multimillonarios dediquen más atención al papel social que tienen sus fortunas dentro de la sociedad.

A nivel global, el informe de UBS reportó que la riqueza de las personas más ricas del mundo alcanzó un registro histórico de 15,8 billones de dólares (13,54 billones de euros) en 2025. El incremento mundial fue de 386.500 millones de dólares (331.185 millones de euros), impulsado por la formación de nuevas empresas y por la mayor transferencia de herencias entre generaciones registrada desde que existe el estudio.

El número total de multimillonarios aumentó un 8,8%, pasando de 2.682 a 2.919 personas en la última edición del informe. Entre ellos, 196 alcanzaron la categoría de multimillonario a partir de su propio esfuerzo empresarial, mientras que 91 lo hicieron por herencia, recibiendo conjuntamente un monto récord de 297.800 millones de dólares (255.180 millones de euros). Los 860 multimillonarios multigeneracionales gestionaron 4,7 billones de dólares (4,03 billones de euros) de acuerdo con las cifras de UBS.

El informe también consignó que las mujeres multimillonarias continuaron incrementando su presencia y su riqueza promedio, que ascendió un 8,4% hasta los 5.200 millones de dólares (4.456 millones de euros), superando por cuarto año consecutivo el ritmo de acumulación registrado por los hombres. En contraste, la riqueza media de los hombres en este segmento aumentó un 3,2%, situándose en 5.400 millones de dólares (4.627 millones de euros). A pesar de que las multimillonarias suman 374 frente a los 2.545 hombres, su crecimiento se expresó en el marco de una transformación generacional, donde se priorizan la innovación, la inversión con impacto y el uso de grandes fortunas para impulsar efectos sociales positivos.

En el ámbito de la inversión, América del Norte figura como el destino preferido para los multimillonarios, con un 63% de preferencia, seguido por Europa occidental con un 40% y China con un 34%. En el próximo año, el 42% anticipa un aumento de inversiones en acciones de mercados emergentes. Los grandes patrimonios planean ampliar sus inversiones en capital privado, 'hedge funds' e infraestructuras, conforme al análisis de UBS.

El informe recogió que los mayores riesgos identificados por los ultrarricos para 2026 son los aranceles, con un 66%, los grandes conflictos geopolíticos, con un 63%, y la incertidumbre política, subrayada por un 59% de los encuestados.