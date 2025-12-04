Amnistía denuncia "violaciones de los DDHH" en centros de detención de migrantes, incluido 'Alligator Alcatraz'

La ONG Amnistía Internacional ha denunciado este jueves "violaciones de los Derechos Humanos" cometidas en 'Alligator Alcatraz' --el 'Alcatraz de los Caimanes'-- y el Centro de Internamiento de Krome North (Krome), dos centros de detención de migrantes situados en el estado de Florida, en el sureste Estados Unidos.

En su informe 'Tortura y desapariciones forzosas en el estado del sol: violaciones de Derechos Humanos en el Alcatraz de los Caimanes y Krome', la organización revela casos de "violaciones, en algunos casos constitutivas de tortura" a manos de los agentes de estos centros.

Así, apuntan a una situación "cada vez más hostil bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis , cuya administración ha intensificado la criminalización y las detenciones en masa de migrantes y personas que buscan seguridad".

"Las conclusiones del informe confirman la existencia de un sistema deliberado construido para castigar, deshumanizar y ocultar el sufrimiento de las personas detenidas", ha manifestado Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas. "El control de la inmigración no puede funcionar fuera del Estado de Derecho ni estar exento de cumplir las normas de Derechos Humanos. Lo que estamos viendo en Florida debería alarmar a toda la región", ha dicho.

Las investigaciones apuntan a que las personas recluidas en estos centros han sido "detenidas arbitrariamente" y "viven en condiciones inhumanas e insalubres, con retretes atascados que provocan la presencia de materia fecal en los lugares donde duermen", según indica el texto.

"El Alcatraz de los Caimanes funciona sin ninguna supervisión federal y, por lo tanto, sin los sistemas básicos de seguimiento utilizados en los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)", ha advertido Amnistía.

"Estas condiciones, despreciables y nauseabundas, reflejan un patrón de desatención deliberada concebido para deshumanizar y castigar a las personas allí recluidas", ha declarado Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional en Estados Unidos. "Esto es inverosímil. ¿Dónde está la supervisión?", ha lamentado.

HACINAMIENTO Y PELIGRO

En el centro de detención de Krome, perteneciente al ICE pero gestionado por una empresa privada, la investigación confirmó que, "a pesar de la existencia de instalaciones médicas, las personas allí recluidas denunciaban una grave desatención en lo relativo a la salud, que incluía la negativa a proporcionar tratamientos y exámenes médicos".

"Las personas detenidas en Krome confirmaron los informes anteriores de violaciones de Derechos Humanos. Por ejemplo, había informes de hacinamiento, de reclusión prolongada y arbitraria en régimen de aislamiento, de falta de atención médica adecuada, de retretes atascados, de falta de acceso a las duchas, de iluminación constante y de averías del aire acondicionado", ha advertido Amnistía.

"El hacinamiento extremo en Krome, la desatención médica y las denuncias de trato humillante y degradante trazan una imagen de estremecedoras violaciones", ha manifestado Fische, que ha recalcado que "todas las personas que están en un centro de detención están sufriendo".

En febrero de 2025, Florida aprobó unas leyes de inmigración "extremas y discriminatorias que ponen en grave peligro a las comunidades inmigrantes", recoge el informe. "Florida se ha convertido en un campo de pruebas para políticas abusivas de aplicación de las leyes de inmigración, estrechamente alineadas con la agenda racista y contraria a la inmigración del Gobierno de Trump", insiste.

"La decisión de priorizar el castigo, la deshumanización y la crueldad sobre el bienestar público es desoladora", ha declarado Fischer, al tiempo que ha afirmado que "no se trata de acsos aislados sino de un sistema deliberado de crueldad concebido para castigar a quienes tratan de construirse una nueva vida en Estados Unidos".

"Debemos dejar de detener a quienes componen nuestra comunidad de inmigrantes y a las personas que buscan seguridad. En su lugar, debemos trabajar para lograr unas políticas de migración humanas y que respeten los derechos", ha zanjado.