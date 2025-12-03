Vivienda publicará la próxima convocatoria del Programa 2% Cultural en diciembre, con una dotación de 80 millones euros

La suma de inversiones estatales destinadas a proteger y restaurar el patrimonio histórico en España ha superado los 805 millones de euros, según publicó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El programa de ayudas conocido como '2% Cultural', que ha canalizado estos fondos desde su creación, prevé una nueva convocatoria en diciembre con una dotación adicional de 80 millones de euros, detalló el propio ministerio. Este anuncio se enmarca en los esfuerzos continuos para fortalecer la conservación de bienes históricos, dinamizar la economía local y promover un tejido social más activo en torno a los monumentos y entornos rehabilitados.

Según informó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el programa '2% Cultural' operó como principal mecanismo estatal para el respaldo a la conservación y mejora del legado patrimonial. Los fondos del programa provienen de la ejecución de obra pública estatal y están orientados, no solo a la restauración de monumentos, sino también a crear empleo, regenerar barrios, pueblos y ciudades, y fomentar el turismo de calidad, según informó la agenda cultural del Estado español.

En la próxima convocatoria, prevista para diciembre, la inversión de 80 millones de euros buscará apoyar proyectos que respeten y valoren el legado recibido, impulsando la participación pública en el patrimonio restaurado. Un objetivo destacado del programa consiste en propiciar el acercamiento social al patrimonio, facilitando el acceso y uso público de los bienes culturales restaurados, mientras que la inversión contribuye a la generación de empleo directo e indirecto en las zonas beneficiadas, indicó el Ministerio de Vivienda.

El medio detalló que la iniciativa otorga prioridad a proyectos que fomenten la revitalización social y económica, especialmente en áreas rurales o urbanas afectadas por el despoblamiento o la degradación. Se pretende que estos proyectos no solo restauren estructuras históricas, sino que funcionen como motores de transformación local, promoviendo el sentimiento de pertenencia y el orgullo entre los habitantes de cada comunidad.

Desde la creación del Programa 2% Cultural, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado 1.294 intervenciones en toda España. El balance más reciente, dado a conocer por el mismo ministerio, destaca que en la convocatoria de 2023 se concedieron 57 ayudas adicionales mediante la Primera Resolución Parcial Definitiva. Con ello, la inversión ejecutada en la recuperación de patrimonio histórico ascendió a más de 805 millones de euros hasta la fecha, dirigidos tanto a monumentos emblemáticos como a estructuras de menor escala de singular relevancia local.

El Ministerio precisó que los criterios de selección de los proyectos tienen en cuenta la sostenibilidad económica de las intervenciones y su impacto social. El enfoque pretende asegurar que las obras realizadas permitan el resurgimiento de la vida en torno a los elementos patrimoniales recuperados, logrando una dinamización duradera en los entornos beneficiados. A través de la creación de empleo vinculado a las obras y a la posterior gestión y uso de los monumentos, el programa contribuye a fortalecer la economía real de los lugares donde se desarrolla.

De acuerdo con la información oficial, la Administración General del Estado financia estos proyectos mediante la inversión de un 2% del presupuesto de determinadas obras públicas, cumpliendo así un mandato legal orientado a la protección y promoción del patrimonio cultural. Además, el ministerio señala que el programa busca dar relevancia al uso público y social del patrimonio recuperado, con el objetivo de que los ciudadanos perciban estos bienes como parte activa de su entorno cotidiano.

La experiencia acumulada, según consignó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, muestra que la recuperación de monumentos y bienes históricos bajo este programa ha fortalecido el tejido social en diferentes regiones. Tanto en las grandes ciudades como en municipios rurales, se observa una mayor implicación de la población local en proyectos culturales, propiciando nuevas oportunidades para actividades educativas, turísticas y recreativas, así como el surgimiento de iniciativas empresariales asociadas a la valorización del patrimonio.

Los próximos meses serán clave para la presentación y selección de propuestas, ya que la dotación aprobada para la nueva convocatoria supera los 80 millones de euros y se espera que numerosas entidades públicas y privadas concurran con proyectos diversos. Con ello, el programa del 2% Cultural mantiene su papel como herramienta fundamental en la política nacional de conservación patrimonial y desarrollo social, señaló el Ministerio de Vivienda en sus comunicados recientes.