Samaipata incorpora a Nvidia en su red de alianzas estratégicas

Samaipata, fondo de inversión en compañías tecnológicas, ha anunciado este miércoles la incorporación de Nvidia a su red de alianzas estratégicas, un ecosistema de socios que incluye a Google (Cloud y Gemini), Microsoft (Azure), AWS o Perplexity, entre otros.

La compañía ha detallado en un comunicado que el objetivo de este programa consiste en acelerar la capacidad operativa y tecnológica de las 'startups' que forman parte de la cartera de inversión mediante acceso preferencial a herramientas, servicios y soporte de primer nivel.

Todo ello, según ha apostillado la entidad, en un contexto donde la IA generativa, la infraestructura 'cloud' y las plataformas de productividad se han convertido en "piezas fundamentales" para competir y escalar con eficiencia.

En su conjunto, el fondo ha cifrado que estas alianzas representan más de 20 millones de euros en beneficios y servicios técnicos, con una media que supera los 500.000 euros por compañía: "Un volumen sin precedentes en el 'venture capital' español", han reivindicado.

Sobre la incorporación del gigante tecnológica Nvidia a esta red, han desgranado que para las jóvenes empresas del fondo les supone el acceso a recursos avanzados de computación, infraestructura y herramientas de IA que "habitualmente están reservados para grandes corporaciones o programas altamente selectivos".

"Estos acuerdos permiten que las compañías del 'portfolio' reduzcan costes operativos críticos, aceleren el desarrollo de producto, optimicen sus procesos internos y construyan capacidades de IA desde etapas muy tempranas", han hilvanado desde Samaipata.

Según el socio de Samaipata, Alberto Cuevas, el compromiso del fondo pasa por construir un ecosistema que permita a las empresas de su cartera acceder, desde el primer día, a la tecnología, el conocimiento y el soporte que necesitan para competir globalmente.

"Estas alianzas no sólo reducen barreras de entrada; multiplican la capacidad de ejecución de nuestro portfolio y aceleran su crecimiento", ha añadido.

El cofundador y director tecnológico de Genesy, Jaume Puig, ha ejemplificado que la red de socios de Samaipata fue "decisiva" para que pudieran acercarse a entidades como Google.

"Hemos viajado a San Francisco para trabajar mano a mano con desarrolladores de DeepMind y explorar nuevas líneas de producto basadas en IA. Esto nos ha permitido acelerar procesos que, de otro modo, hubieran requerido muchos más recursos y tiempo", ha desarrollado al respecto.

