Más de 200 artistas de todo el mundo piden la liberación del preso palestino Marwan Barghouti

Más de 200 artistas y figuras relevantes del mundo de la cultura a nivel internacional han firmado una carta en la que exigen a las autoridades israelíes la puesta en libertad del influyente preso palestino Marwan Barghouti, que lleva más de dos décadas entre rejas.

Como parte de la campaña 'Liberar a Mawan', con la que buscan lograr su excarcelación, han expresado su "grave preocupación por el continuado encarcelamiento del activista y por el trato violento que recibe" estando entre rejas. Además, han alertado de que "se le están negando sus derechos".

Entre los firmantes se encuentran personalidades como el actor británico Stephen Fry, el cantante y compositor estadounidense Paul Simon, las actrices Hannah Einbinder e Ilana Glazer, y actores conocidos como Mark Ruffalo, Ian McKellen, Benedict Cumberbatch o Tilda Swinton, entre otros.

"Pedimos a Naciones Unidas y a todos los gobiernos poner en marcha medidas encaminadas de forma activa a lograr su puesta en libertad", recoge el texto.

Barghouti, fue detenido por las fuerzas israelíes en 2002 y sentenciado a cinco cadenas perpetuas por supuestos cargos de múltiples asesinatos. Se trata de uno de los presos palestinos más famosos, así como una prominente figura política y un potencial sucesor del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.

