La Policía detiene al anestesista de la clínica de Alzira que sedó a la niña de 6 años fallecida

El registro de la clínica dental y la vivienda del anestesista se llevó a cabo días antes de que las autoridades procedieran a la detención del profesional sanitario en Valencia. Según informó Europa Press, los agentes de la Policía Nacional arrestaron al especialista de 43 años en la mañana, a las 8:45, vinculándolo a la investigación por una supuesta mala praxis tras la muerte de una menor y la hospitalización de otra paciente, ambas atendidas en el mismo centro privado de Alzira.

El caso se remonta al 20 de noviembre de este año, jornada durante la cual dos niñas, de cuatro y seis años, visitaron la clínica dental junto a sus familiares par recibir tratamientos programados. Tal como publicó Europa Press, tras su paso por la consulta, la menor de seis años ingresó a las 16:52 horas en el servicio de Urgencias del Hospital de La Ribera, presentando un cuadro de parada cardiorrespiratoria. El equipo médico intentó reanimarla sin conseguirlo y confirmó su fallecimiento ese mismo día.

Según detalló Europa Press, la segunda paciente, de cuatro años, fue trasladada posteriormente ese mismo día al Hospital de la Ribera, dado que manifestaba fiebre, vómitos y somnolencia tras la intervención dental. Luego de su estabilización, el equipo médico consideró oportuno su traslado, en unidad SAMU, a la UCI pediátrica del Hospital Clínico de Valencia, donde permaneció ingresada varios días. Europa Press informó que este martes la menor recibió el alta médica.

La Policía Nacional abrió una investigación formal que permitió la detención del anestesista bajo los cargos de presunto homicidio imprudente, lesiones, un delito contra la salud pública y omisión del deber de socorro, según confirmaron a Europa Press fuentes policiales. Tras el arresto, agentes de la Policía lo condujeron al complejo Zapadores, en la Inspección Central de Guardia (ICG), para la toma de huellas y la realización de un interrogatorio.

El medio Europa Press consignó que el caso fue judicializado y que el especialista –previo a su detención– declaró ante el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad, en compañía de su abogado. Posteriormente acudió a una declaración ante los agentes encargados del caso.

Las pesquisas buscan esclarecer si en la atención a las dos menores existió algún error profesional o incumplimiento de los protocolos médicos que pudiera haber generado las graves consecuencias, investigando si hubo mala praxis como uno de los ejes centrales. Desde el descubrimiento del caso, autoridades y organismos de salud han colaborado en la recolección de informes, expedientes clínicos y declaraciones, de acuerdo con la información publicada por Europa Press.

La muerte de la menor de seis años y la situación médica de la niña de cuatro han tenido repercusiones tanto a nivel sanitario como judicial. Las diligencias continúan tras la toma de declaraciones y la recopilación de pruebas en la clínica y en el domicilio del anestesista, según lo reportó Europa Press. Las investigaciones deben determinar en qué medida se cumplió con los procedimientos y cuáles serán las posibles responsabilidades legales y administrativas derivadas de los hechos.