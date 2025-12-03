Agencias

Inditex gana 4.622 millones en nueve primeros meses de su año fiscal, un 3,9% más, y eleva un 2,7% sus ventas

Inditex registró un beneficio neto de 4.622 millones de euros durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 31 de octubre), lo que supone un aumento del 3,9% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles la compañía, que elevó un 9% sus ganancias en en tercer trimestre, hasta los 1.831 millones de euros.

Las ventas del grupo ascendieron a 28.171 millones de euros en los nueve primeros meses de su año fiscal, un 2,7% más, mientras que las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 6,2%.

En el tercer trimestre, las ventas subieron un 4,9% hasta los 9.814 millones de euros, con un incremento del 8,4% a tipo de cambio constante.

El margen bruto aumentó un 3,2%, hasta 16.811 millones de euros, y se situó en el 59,7% de las ventas (+27 puntos básicos). En el tercer trimestre, el margen bruto aumentó un 6,2% hasta los 6.108 millones de euros. El margen bruto llegó al 62,2% (+79 puntos básicos) de las ventas.

La compañía ha destacado que las colecciones fueron bien recibidas por sus clientes en los nueve primeros meses de su año fiscal y que todas las líneas de gasto han evolucionado favorablemente.

Los gastos operativos crecieron un 2,4%, lo que supone 29 puntos básicos por debajo del crecimiento de las ventas.

Asimismo, el resultado operativo (Ebitda) se incrementó un 4,2%, hasta 8.303 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 4,8%, situándose en 5.943 millones de euros, y el beneficio antes de impuestos un 3,6%, alcanzando los 5.964 millones de euros.

La caja neta alcanzó los 11.268 millones de euros hasta el 31 de octubre, frente a los 11.824 millones de euros de un año antes.

