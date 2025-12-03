Inditex ficha a Enrico Letta para presidir su consejo asesor internacional y recupera a Deloitte como auditor

Inditex ha fichado al exprimer ministro italiano Enrico Letta para presidir su consejo asesor internacional, cuya actividad es el asesoramiento al consejo de administración del grupo en materia de geopolítica, economía internacional y otros asuntos globales.

Completan su composición Taeho Bark, Simon Fraser, Rafael Gil-Tienda, Anne Lange, Enrique Lores y Marcos Troyjo, según ha anunciado la compañía este miércoles coincidiendo con la presentación de sus resultados.

El consejo asesor internacional de Inditex, cuya creación se anunció en la junta general de accionistas celebrada en julio de este año, ha mantenido su primera reunión el pasado 27 de noviembre.

Por otro lado, el consejo de administración de Inditex, previa propuesta de la comisión de Auditoría y Cumplimiento, ha acordado someter a la junta general de accionistas que se celebrará en 2027, el nombramiento de Deloitte como auditor de cuentas del grupo para los ejercicios 2027, 2028 y 2029, en sustitución de EY.

De esta forma, el grupo fundado por Amancio Ortega recupera a Deloitte como auditor de sus cuentas, tarea que ya realizó entre 2013 y 2022, año en el que la compañía eligió a EY.

La propuesta de la comisión de Auditoría y Cumplimiento se ha formulado tras un proceso de selección, del que dicha comisión ha sido responsable, desarrollado con arreglo a la normativa vigente en materia de auditoría de cuentas.

Inditex registró un beneficio neto de 4.622 millones de euros durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 31 de octubre), lo que supone un aumento del 3,9% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles la compañía, que ha vuelto a lograr resultados récord, tras disparar sus ganancias y ventas en el tercer trimestre.

En concreto, entre agosto y octubre, elevó un 9% su beneficio neto, hasta los 1.831 millones de euros, lo que supone el nivel más alto logrado hasta ahora para un tercer trimestre, mientras que las ventas subieron un 4,9% hasta los 9.814 millones de euros, con un incremento del 8,4% a tipo de cambio constante.

En el conjunto de los nueve primeros meses de su año fiscal, las ventas del grupo ascendieron a 28.171 millones de euros, un 2,7% más, mientras que las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 6,2%.

El margen bruto aumentó un 3,2%, hasta 16.811 millones de euros, y se situó en el 59,7% de las ventas (+27 puntos básicos).

En el tercer trimestre, el margen bruto aumentó un 6,2% hasta los 6.108 millones de euros y llegó al 62,2% (+79 puntos básicos) de las ventas.

De cara a la última parte del año, el grupo ha subrayado que las ventas en tienda y 'online' a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, coincidiendo con la campaña del Black Friday y el arranque de la Navidad, han crecido un 10,6% con respecto al mismo periodo de 2024 (+9% entre el 1 de noviembre y el 24 de noviembre de 2025).