Agencias

Inditex ficha a Enrico Letta para presidir su consejo asesor internacional y recupera a Deloitte como auditor

Guardar

Inditex ha fichado al exprimer ministro italiano Enrico Letta para presidir su consejo asesor internacional, cuya actividad es el asesoramiento al consejo de administración del grupo en materia de geopolítica, economía internacional y otros asuntos globales.

Completan su composición Taeho Bark, Simon Fraser, Rafael Gil-Tienda, Anne Lange, Enrique Lores y Marcos Troyjo, según ha anunciado la compañía este miércoles coincidiendo con la presentación de sus resultados.

El consejo asesor internacional de Inditex, cuya creación se anunció en la junta general de accionistas celebrada en julio de este año, ha mantenido su primera reunión el pasado 27 de noviembre.

Por otro lado, el consejo de administración de Inditex, previa propuesta de la comisión de Auditoría y Cumplimiento, ha acordado someter a la junta general de accionistas que se celebrará en 2027, el nombramiento de Deloitte como auditor de cuentas del grupo para los ejercicios 2027, 2028 y 2029, en sustitución de EY.

De esta forma, el grupo fundado por Amancio Ortega recupera a Deloitte como auditor de sus cuentas, tarea que ya realizó entre 2013 y 2022, año en el que la compañía eligió a EY.

La propuesta de la comisión de Auditoría y Cumplimiento se ha formulado tras un proceso de selección, del que dicha comisión ha sido responsable, desarrollado con arreglo a la normativa vigente en materia de auditoría de cuentas.

Inditex registró un beneficio neto de 4.622 millones de euros durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 31 de octubre), lo que supone un aumento del 3,9% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles la compañía, que ha vuelto a lograr resultados récord, tras disparar sus ganancias y ventas en el tercer trimestre.

En concreto, entre agosto y octubre, elevó un 9% su beneficio neto, hasta los 1.831 millones de euros, lo que supone el nivel más alto logrado hasta ahora para un tercer trimestre, mientras que las ventas subieron un 4,9% hasta los 9.814 millones de euros, con un incremento del 8,4% a tipo de cambio constante.

En el conjunto de los nueve primeros meses de su año fiscal, las ventas del grupo ascendieron a 28.171 millones de euros, un 2,7% más, mientras que las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 6,2%.

El margen bruto aumentó un 3,2%, hasta 16.811 millones de euros, y se situó en el 59,7% de las ventas (+27 puntos básicos).

En el tercer trimestre, el margen bruto aumentó un 6,2% hasta los 6.108 millones de euros y llegó al 62,2% (+79 puntos básicos) de las ventas.

De cara a la última parte del año, el grupo ha subrayado que las ventas en tienda y 'online' a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, coincidiendo con la campaña del Black Friday y el arranque de la Navidad, han crecido un 10,6% con respecto al mismo periodo de 2024 (+9% entre el 1 de noviembre y el 24 de noviembre de 2025).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zelenski anuncia contactos en Bruselas con asesores de seguridad europeos de cara a las conversaciones con EEUU

Zelenski anuncia contactos en Bruselas

Asraf Beno, sin palabras sobre cómo se ha tomado Isa Pantoja las graves acusaciones de Dulce en '¡De Viernes!'

Asraf Beno, sin palabras sobre

España registra 3.340 nuevas infecciones por VIH en 2024 y la mitad son diagnósticos tardíos

El último informe del Centro Nacional de Epidemiología revela una disminución marginal en las detecciones de este virus, predominando la transmisión sexual y un elevado porcentaje de casos en migrantes, hombres y adultos jóvenes, con alta proporción de identificaciones avanzadas

Infobae

La tecnología obsoleta del sector bancario afecta a su respuesta ante estafas, con pérdidas de 1,03B de dólares en 2024

Expertos alertan que entidades financieras no logran frenar el auge de fraudes avanzados por falta de infraestructura moderna, según el informe de la Alianza Global Antiestafa, mientras sólo una pequeña fracción de afectados recupera su dinero a nivel mundial

La tecnología obsoleta del sector

Udon Asian Food impulsa su expansión internacional con su desembarco en Chile

Con la apertura de tres sucursales en Santiago junto al Grupo Mil Sabores, la cadena española afianza su posicionamiento en Latinoamérica y suma presencia en nueve países, reforzando su plan de crecimiento sostenido y expansión regional

Udon Asian Food impulsa su