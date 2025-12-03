Hugo Boss anuncia una reorganización del negocio en 2026 para volver al crecimiento rentable en 2027

Yves Müller, director financiero y de operaciones de Hugo Boss, anticipó que la estrategia de la compañía apunta a mantener la eficiencia en toda la cadena de valor y a generar un flujo de caja considerablemente superior, incluso ante un escenario de descenso temporal en las ventas a causa de la reestructuración organizativa prevista para 2026. Según reportó el medio, Hugo Boss enfrenta una etapa de reorganización integral cuyo objetivo central se concentra en retomar el crecimiento rentable a partir de 2027. Este giro estratégico incluye ajustes en marcas y canales de distribución, respaldados por iniciativas para fortalecer la posición internacional de la firma alemana.

De acuerdo con la información difundida por la compañía y recogida por el medio, la fase de reorganización prevista para 2026 contempla la implementación de una estricta disciplina financiera y operativa. La empresa prevé una reducción gradual de los inventarios con el fin de alcanzar una proporción equivalente al 20% de las ventas en 2028, estabilizando así los niveles de existencias dentro de parámetros considerados óptimos para impulsar la liquidez interna. Paralelamente, Hugo Boss proyecta un flujo de caja libre anual que rondará los 300 millones de euros, cifra que multiplica casi por tres los resultados obtenidos en ejercicios anteriores.

El medio consignó que el plan diseñado por Hugo Boss abarca ajustes en la gestión y posicionamiento de sus marcas, así como una revisión de los canales comerciales, en respuesta a las demandas de un mercado internacional cada vez más competitivo y volátil. Daniel Grieder, consejero delegado de la empresa, caracterizó la estrategia como un movimiento necesario: "un paso atrás" orientado a maximizar la eficiencia y preparar a la empresa para una nueva etapa de expansión y desarrollo sostenido. El enfoque para los próximos años enfatiza la optimización de la red de tiendas físicas, una apuesta por el modelo de franquicias y el fortalecimiento de la línea mayorista, sobre todo en el comercio minorista tradicional.

Según detalló el medio, Hugo Boss planea diversificar sus operaciones digitales y adaptar los puntos de venta a los cambios en los hábitos de consumo internacional. La expansión en Estados Unidos y China constituye una prioridad clave para la compañía, que buscará no solo mejorar la distribución, sino también ajustar las estrategias de marca conforme a los requerimientos de ambos mercados. En Europa, la firma prevé aprovechar su posicionamiento consolidado para incrementar su cuota de mercado.

Otra de las líneas de acción definidas abarca la optimización en la selección de proveedores y la preferencia por el transporte marítimo, mecanismo que permitirá acortar los plazos de entrega y reducir los costes asociados a la cadena logística. De acuerdo con el medio, este enfoque operativo está diseñado para garantizar una gestión más ágil del abastecimiento y fortalecer el control sobre los factores que afectan la rentabilidad.

El desarrollo tecnológico figura entre los ejes de esta transformación. Hugo Boss integrará soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar la planificación y facilitar la toma rápida de decisiones dentro de un entorno caracterizado por la volatilidad y los cambios constantes. Esta apuesta por la digitalización se combina con una renovación de la estructura interna, destinada a acelerar los procesos de decisión y responder de manera eficaz a los desafíos del sector.

Desde la perspectiva financiera, la compañía se fija como meta alcanzar un margen de Ebit de alrededor del 12% en el mediano y largo plazo, superando así el promedio de crecimiento del mercado de la moda. Según publicó el medio, la inversión de capital anual no superará el 3% o 4% de las ventas, estrategia que busca contener los desembolsos y mantener el capital circulante dentro de un rango de entre el 18% y el 20% de las ventas totales. Esta rigurosa disciplina permitirá ajustar el inventario, optimizar la liquidez y reforzar la capacidad de reacción ante fluctuaciones de la demanda.

El medio detalló que la reestructuración podría ocasionar una disminución en las ventas durante el año 2026, con una variación negativa de un dígito medio a alto una vez aplicados los ajustes por efecto de las divisas. Sin embargo, la dirección de Hugo Boss proyecta que estos cambios sentarán las bases para una recuperación a partir de 2027, con incrementos en la facturación ajustados a la evolución del entorno. Las previsiones internas apuntan a que el margen bruto experimentará una mejora, resultado de la eficiencia en el abastecimiento y del control sobre los precios finales.

El rango estimado para el Ebit en 2026 oscilará entre 300 y 350 millones de euros, según reportó el medio, y se espera que este margen se amplíe progresivamente conforme se consoliden las reformas organizativas. Las medidas de control de costes, racionalización del uso de capital e incremento de la flexibilidad operativa se perfilan como instrumentos esenciales para mantener la rentabilidad, incluso en contextos de crecimiento limitado o retroceso coyuntural.

La transformación estructural también implica una revisión a fondo de los procesos internos, con el objetivo de dotar a la empresa de una mayor agilidad y robustez frente a eventuales cambios en el entorno global. Hugo Boss mantendrá el enfoque en la digitalización como motor de expansión, así como en la optimización continua de la red de proveedores y puntos de venta, según describió el medio. La estrategia trazada responde, en última instancia, a la presión creciente sobre los márgenes y al aumento de la competencia en la industria internacional de la moda, retos a los que la firma alemana buscará responder mediante eficiencia, rigor financiero e innovación tecnológica.