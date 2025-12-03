Emergencias recomienda "mucha precaución" este miércoles en Menorca y el norte de Mallorca

El Servicio de Emergencias 112 ha pedido este miércoles a los ciudadanos "mucha precaución" en el norte de Mallorca y en Menorca ya que se podría producir precipitaciones en forma de granizo.

"Máxima precaución", especialmente si se debe circular por carretera, ha señalado el 112 en su cuenta en la red social X, donde también ha ofrecido una serie de consejos a la población como informarse del tiempo y del estado de las carreteras antes de salir, no frenar sobre los tramos helados o conducir con luces cortas y sin maniobras bruscas.

Además, recuerdan que, en caso de emergencia, se llame al 112 y que se pueden consultar los avisos meteorológicos por horas en el canal oficial de Aemet Baleares.