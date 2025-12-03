Aumentan a 465 los muertos y a más de 360 los desaparecidos por el paso del ciclón 'Ditwah' en Sri Lanka

El Centro de Gestión de Desastres de Sri Lanka ha informado que más de 1,5 millones de personas se encuentran damnificadas y alrededor de 20.700 viviendas resultaron parcial o totalmente destruidas como consecuencia del ciclón 'Ditwah', un fenómeno meteorológico que provocó inundaciones severas y se convierte en el mayor desastre natural en Sri Lanka desde el maremoto de 2004. Según consignó la Agencia Europa Press, continúa la búsqueda de al menos 366 personas no localizadas, mientras miles de desplazados permanecen en refugios a la espera de asistencia.

El último balance oficial publicado por las autoridades locales, detallado por Europa Press, eleva a 465 el número de víctimas mortales en varias regiones del país a raíz de las lluvias torrenciales y las inundaciones provocadas por el avance del ciclón. El distrito de Kandy ha sufrido la mayor pérdida de vidas, con 118 fallecidos confirmados, seguido por Badulla, Nuwara Eliya y Kurunegala, que también experimentaron daños de gran magnitud en infraestructuras, viviendas y vías de comunicación.

De acuerdo con la información proporcionada por el DMC y reproducida por Europa Press, el impacto directo y colateral de 'Ditwah' ha generado el desplazamiento forzado de más de 200.000 habitantes, que pertenecen a unas 61.000 familias y que actualmente se resguardan en centros provisionales habilitados por el Estado y organizaciones humanitarias. Además, las labores de rescate y ayuda humanitaria se han visto complicadas debido a la persistencia de las lluvias y al difícil acceso a numerosas localidades rurales o aisladas por deslizamientos de tierra y el colapso de carreteras.

El presidente Anura Kumara Dissanayake, tal como recogió Europa Press, calificó el evento como uno de los "desastres naturales más desafiantes de la historia del país". El jefe de Estado había declarado el domingo el estado de emergencia pública para posibilitar una mayor movilización de recursos, proteger a la población y asegurar el suministro de servicios esenciales en un momento de extrema vulnerabilidad para cientos de miles de hogares.

Europa Press ha señalado que las autoridades de Sri Lanka priorizan en estos momentos la búsqueda de supervivientes, la atención médica a los heridos y la provisión de alimentos y agua potable a las comunidades afectadas. Además, se estableció un sistema de vigilancia epidemiológica ante el riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por el agua en las zonas inundadas.

En contexto, el desastre inducido por el ciclón 'Ditwah' ya se considera el más destructivo desde el terremoto y tsunami registrados en 2004, cuando unas 35.000 personas perdieron la vida en la isla, lo que subraya la gravedad de la crisis humanitaria y de reconstrucción que enfrenta actualmente Sri Lanka. Las cifras difundidas por el DMC y recogidas por Europa Press reflejan una catástrofe cuyos efectos se extienden sobre múltiples sectores, desde la pérdida de viviendas y medios de vida hasta las afectaciones en la infraestructura eléctrica, vial y sanitaria.

El informe difundido por Europa Press también indica que los equipos de emergencia mantienen operativos de rescate bajo condiciones adversas. Muchas áreas permanecen anegadas y la logística de ayuda resulta compleja debido a las crecidas de ríos, la acumulación de lodo y los daños en puentes y carreteras principales. Se ha solicitado además asistencia internacional para acelerar los esfuerzos de socorro y garantizar la respuesta a corto y mediano plazo frente a la magnitud del desastre.

Mientras continúa la búsqueda de desaparecidos y se actualiza el número de víctimas, la reconstrucción de las comunidades y la restauración de servicios básicos representan un desafío persistente para el gobierno de Sri Lanka y las agencias involucradas, según reiteró Europa Press.