Arrestado por conspiración el opositor tunecino Ayachi Hammami, que se declara en huelga de hambre

Las autoridades tunecinas han detenido al opositor Ayachi Hammami en su domicilio en la localidad de Ben Arus, tras lo que ha anunciado, a través de un vídeo pregrabado, que se declara en huelga de hambre, mientras que las fuerzas de seguridad han rodeado asimismo la vivienda del también opositor Ahmed Najib Chebbi, ambos en virtud de sendas sentencias de cárcel por conspiración.

"Si ven este video, significa que yo, Ayachi Hammami, he sido arrestado por las autoridades de (el presidente del país) Kaïs Saied y encarcelado en una prisión de Túnez para ser condenado a cinco años de prisión por el delito de pertenencia a una organización terrorista. Esta es una forma de castigo impuesta por el juez del tribunal de apelación, pero en realidad es una decisión política de Kaïs Saied y su Gobierno", ha anunciado el propio Hammami con un vídeo publicado en su cuenta en Facebook.

El opositor ha lamentado que la condena de "decenas de tunecinos a prisión" sea "su respuesta a los problemas del país. "Es incapaz de resolver nuestros problemas en salud, transporte y educación, en la represión política y en todos los ámbitos, (...), solo puede señalar a quienes difieren de su opinión y a quienes advierten de la verdad", ha criticado al mandatario, al que ha acusado de ejercer "un Gobierno individual absoluto durante cuatro años".

"Como luché fuera de prisión por la democracia, los Derechos Humanos, la libertad y la justicia social, intentaré poner también en el campo de batalla la jaula en la que Saied me colocará", ha declarado Hammami, anunciándose así en huelga de hambre desde su propio arresto en señal de "rechazo y protesta".

De este modo, ha instado a los tunecinos a "acabar con esta despreciable tiranía" y a unirse para ello: "Los invito a la unidad por Túnez, libre y democrática, por la justicia social", ha afirmado.

Su arresto se ha producido tras ser colocado en una lista de personas buscadas por las autoridades tras la sentencia en su contra por cargos de conspiración en el Tribunal de Apelaciones de Túnez, según ha recogido la emisora Mosaique FM.

En paralelo a su arresto, un contingente de fuerzas de seguridad ha rodeado el domicilio del también opositor Ahmed Najib Chebbi para ejecutar su arresto en virtud del mismo proceso judicial, según ha recogido el portal de noticias tunecino Kapitalis.

Ante esta situación, el Partido Republicano, al que pertenece y cuyo secretario general es su hermano menor, Issam Chebbi, ha convocado a todas las organizaciones políticas, civiles y de Derechos Humanos ante su sede, este mismo miércoles a las seis de la tarde, a fin de debatir su modo de actuación en el nuevo contexto.