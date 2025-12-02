Agencias

Rafa Nadal y Ana Botín animan a los jóvenes a seguir aprendiendo para afrontar los desafíos del futuro

El extenista español Rafael Nadal y la presidenta de Banco Santander y Universia, Ana Botín, mantuvieron este martes un encuentro con 50 jóvenes becados por el Santander para hablar de formación, actitud, talento y los desafíos de un futuro marcado por la transformación digital y la inteligencia artificial.

"Tienes delante a algunos de los mejores estudiantes del país, y todos compartimos contigo una apuesta firme por la educación", dijo Botín a Nadal, destacando su labor en su fundación y en la universidad que lleva su nombre, se recoge en un comunicado.

El coloquio se celebró en la Ciudad Grupo Santander, en el marco del Consejo de Universia España 2025, que reunió a rectores y representantes de las universidades españolas. Los jóvenes participantes les han lanzado preguntas sobre cómo mantener la motivación bajo presión, el valor del fracaso, consejos para el futuro o el papel de la formación continua.

En la celebración posterior del Consejo, Ana Botín celebró los 25 años de Universia y anunció que el banco volverá a financiar con más de 2,5 millones de euros el programa de Becas Santander Microcredenciales, que complementa al Plan Microcreds del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

"Gracias a esta iniciativa, miles de personas podrán acceder a formación de corta duración certificada, impartida por universidades españolas, que les permite desarrollar nuevas competencias y mejorar su empleabilidad", señaló Botín, subrayando el valor de "la cooperación entre universidad, empresa y administración pública" para afrontar los cambios del mercado laboral.

La presidenta de Banco Santander y Universia reafirmó el compromiso del banco con la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, destacando que en 2025, más de 5 millones de personas, empresas y universidades en todo el mundo han accedido a los programas, ayudas y contenidos formativos gratuitos que ofrece Santander a través de sus distintas plataformas - Santander Open Academy. Santander X, Universia o sus apps académicas. Del total, cerca de 1,5 millones en España.

"Ni las universidades, ni las empresas, ni los gobiernos pueden responder por sí mismos a los desafíos que tenemos por delante. El crecimiento es urgente para dar respuesta a los retos que afronta la sociedad y requieren inversión y recursos que solo pueden venir de un mayor crecimiento que aumente la productividad y el empleo y que genere beneficios para seguir invirtiendo", destacó Botín poniendo énfasis en la importancia de "invertir en educación, investigación e innovación".

