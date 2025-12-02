Pablo Alborán hace balance de su año más intenso y pide un deseo para 2026: "Lo que quiero es trabajo"

Pablo Alborán se ha convertido este lunes en uno de los grandes protagonistas de la primera edición de los 'Óscar' del Turismo, los Spain Travel Awards que se han entregado en una gala celebrada en el Teatro Albéniz de Madrid, y en los que el malagueño ha recibido un premio por ser uno de los mejores embajadores de nuestro país en todo el planeta.

Como ha confesado, es a 'guinda' a un 2025 redondo en el que ha triunfado tanto a nivel musical -acaba de lanzar su nuevo disco, 'Kilómetro 0'- como interpretativo con su debut como actor en la serie de Netflix 'Respira': "Estoy muy feliz, muy agradecido, porque ha sido mucho trabajo. Acabo de aterrizar ahora mismo de Buenos Aires y de Chile, de promocionar el disco, la serie, la gira, todo... Y la verdad que muy agradecido porque el cariño está siendo brutal. Estoy muy feliz con todas las respuestas de la gente al nuevo disco".

No todo ha sido bueno, ya que 2025 también ha estado marcado por el grave problema de salud de un familiar cercano. "Lo más duro del año ha sido todo lo que ya sabéis que hemos vivido en mi familia. Y lo más bueno del año es el milagro de que hemos podido estar juntos, que el milagro de la ciencia y el trasplante de médula se curara a esta persona. Así que mi año ha sido de muchos contrastes pero de muchas alegrías" reconoce emocionado.

Por delante, como avanza, "estamos preparando una gira espectacular, arrancamos ya en febrero". Y 'Respira' ha ido tan bien que no ha dudado en revelar que su deseo para 2026 "no es un Goya que ya tengo uno a Mejor Música, yo lo que quiero es trabajo". "Me encantaría seguir como actor. Papel el que quieran, que me llamen para hacer casting, aunque luego me digan que no, pero que me llamen" ha expresado. "Y mucho amor y humor" ha añadido entre risas.

Con la histórica despedida de Joaquín Sabina de los escenarios el pasado domingo todavía en la retina -Pablo es un gran admirador del de Úbeda-, el cantante de 'Solamente tú' confiesa que la palabra retirada no está en su mente: "No, yo no, pero para descanso... Me voy a tomar un tiempo, me voy a ir a descansar, ya estáis todos. Se retira de la música. Es que os gusta, eh, os gusta. No, yo soy muy joven, pero también te digo, creo que...Voy, voy, voy. Creo que hay... En fin, que creo que... Que nunca debe ser fácil una despedida cuando se ha entregado tanto, ¿sabes? Y sobre todo cuando ha sido tan íntegro en su carrera, como él".