Mueren cuatro personas, entre ellas un alto cargo local, en un ataque en el norte de Pakistán

Al menos cuatro personas, entre ellas un alto cargo de las autoridades de la provincia paquistaní de Waziristán Norte, han muerto este martes en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra un vehículo oficial en la ciudad de Bannu, cerca de la frontera con Afganistán.

Las autoridades han indicado que entre los muertos figura el comisionado adjunto de Waziristán Norte, Shah Ualiulá, y dos policías, antes de agregar que otras tres personas, incluidos dos agentes, han resultado heridos en el ataque, tal y como ha recogido el diario paquistaní 'The Nation'.

El ministro principal de Jáiber Pastunjua, Sohail Afridi, ha condenado el ataque y ha subrayado que "los elementos antiestatales no podrán debilitar la determinación de la nación a través de estos cobardes actos de terrorismo", un día después de la muerte de otro agente en un atentado en la zona.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), en medio de acusaciones de a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.