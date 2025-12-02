Morant asegura que se investigará todo sobre las posibles irregularidades del CNIO y promete colaborar con la Justicia

El gerente recién incorporado del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha trasladado al Patronato de la institución la decisión de poner a disposición de la Fiscalía Provincial de Madrid un informe con los datos pertinentes sobre la gestión interna, en caso de que se inicie una investigación formal. Con esta decisión, el CNIO muestra un enfoque orientado a la transparencia institucional ante las expectativas sociales y políticas, según detallaron diversos medios. A partir de esta acción, el Ministerio de Ciencia, bajo la dirección de Diana Morant, sostiene ante los órganos judiciales su disposición a entregar todos los documentos e información solicitados en el contexto del escrutinio sobre el manejo de fondos públicos del centro.

De acuerdo con la información difundida por la prensa, la ministra Diana Morant intervino en el Senado para remarcar que la prioridad actual es favorecer la transparencia y la colaboración plena con la Justicia en todas las investigaciones relacionadas con el CNIO. Morant respaldó su compromiso ante las preguntas y críticas recibidas durante la sesión parlamentaria, afirmando que, en estos momentos, no existe "ninguna evidencia" de irregularidad en la gestión y administración de fondos del centro oncológico. La ministra añadió que tanto el propio ministerio como el CNIO permanecen a disposición continua de las autoridades judiciales. Tal como publicó la prensa, recalcó que “el dinero de la investigación no se toca, mucho menos el dinero de la investigación contra el cáncer”.

Según reportaron distintos medios, Morant indicó que la Fiscalía aún no ha requerido formalmente información al CNIO. No obstante, la ministra explicó que el centro ya ha comenzado a recopilar toda la documentación pertinente y a mantener contacto con los organismos correspondientes mientras continúe el proceso de indagación pública. Estas declaraciones ratifican la voluntad de las autoridades de no dilatar ni obstaculizar ninguna actuación judicial que persiga esclarecer dudas relacionadas con la institución.

La comparecencia de Morant en la Cámara Alta también estuvo marcada por la intervención de la senadora Elena Castillo, portavoz del Partido Popular, quien expresó su preocupación por el deterioro que, a su juicio, afecta tanto al funcionamiento como al reconocimiento externo del CNIO. Castillo, recogida por varios medios, recordó que el centro fue referencia nacional de rigor y excelencia en investigación, y cuestionó recientes decisiones administrativas del Ejecutivo, alegando que estas han causado inquietud y ponen en duda el peso de los criterios técnicos frente a otros intereses.

Durante su intervención, la representante del Partido Popular demandó que el Gobierno garantice la remisión de toda la documentación solicitada por la Justicia "sin retrasos ni ambigüedades". Subrayó también la importancia de clarificar los efectos que han tenido las últimas medidas internas dentro del CNIO y reclamó el restablecimiento de la transparencia y la estabilidad para la plantilla. Así, Castillo enfatizó la necesidad de “dignificar la ciencia, de colaborar sin reservas con todas las investigaciones, de aportar transparencia real y, sobre todo, de devolver estabilidad a los profesionales que sostienen nuestro sistema oncológico”.

Diana Morant, en respuesta a estas demandas, reiteró la posición del ministerio de colaboración total, remitiendo cualquier información que el proceso judicial precise y defendiendo la integridad en el uso de los fondos públicos dedicados a la investigación del cáncer. Según reportó la prensa, la ministra subrayó que este periodo debe emplearse para recopilar evidencias que aclaren cualquier incertidumbre jurídica y recordó que la protección de los fondos de investigación representa una prioridad máxima para el Gobierno.

Respecto al nuevo gerente del CNIO, Morant precisó ante la Cámara Alta, según consignaron los medios, que el cargo lleva ocupado apenas dos meses, una circunstancia que limita el conocimiento profundo de los detalles internos del centro. A pesar de ello, el responsable ya ha comunicado formalmente las gestiones adoptadas ante la Fiscalía Provincial, con el objetivo de reforzar la imagen de apertura y cumplimiento legal que las autoridades ministeriales persiguen.

En el contexto de este debate político y judicial, el Ejecutivo mantiene su enfoque en la ausencia de pruebas sobre supuestas irregularidades y en la necesidad de reforzar la colaboración con las instancias judiciales. Por su parte, la oposición insiste en la urgencia de restablecer la confianza en una de las principales instituciones científicas del país y de garantizar la máxima claridad en su funcionamiento.

Según distintas fuentes periodísticas, aunque todavía no ha existido una solicitud oficial de información por parte de la Fiscalía, el CNIO ha iniciado procedimientos para asegurar su cumplimiento con los requerimientos legales y la expectativa social de transparencia. El Gobierno transmitió su disposición absoluta de suministrar a la Fiscalía cualquier documento o elemento que se considere de interés, en la medida en que avancen las actuaciones judiciales o las investigaciones internas en desarrollo.

A lo largo de la sesión en el Senado, ambas posiciones reconocieron la relevancia de asegurar el uso adecuado y legal de los recursos públicos destinados a la investigación oncológica, reiterando la obligación institucional de evitar cualquier desviación de fondos. Desde el lado del Ejecutivo, el compromiso se centra en atender con rapidez cualquier eventual solicitud legal, mientras que la oposición enfatiza la necesidad de reducción de incertidumbres y la estabilización laboral dentro del CNIO.

El caso ha generado seguimiento mediático nacional y ha situado el debate sobre la transparencia y gestión de fondos públicos en el primer plano de la agenda parlamentaria. Los procedimientos internos iniciados por el CNIO buscan responder a las inquietudes políticas y científicas, en espera de que las investigaciones y las revisiones judiciales permitan resolver las dudas planteadas acerca del funcionamiento de la entidad.