Los talibán denuncian la muerte de diez migrantes tiroteados por Irán cuando cruzaban la frontera

El portavoz de la Policía en la provincia afgana de Fará, Mohamad Nasim Badri, informó que todas las víctimas, quienes intentaban cruzar de manera irregular la zona limítrofe entre Afganistán e Irán, residían en esa región occidental de Afganistán. Según consignó Jaama Press, agencia afgana de noticias citada por el medio, Badri señaló que las diez personas fallecieron debido a disparos ocurridos en el propio punto fronterizo, mientras buscaban ingresar al territorio iraní. Las autoridades iraníes aún no han hecho comentarios públicos sobre lo ocurrido y no ofrecieron detalles relativos al incidente.

El medio Jaama Press recolectó las declaraciones oficiales de las autoridades instauradas por los talibán tras la toma de poder en agosto de 2021, quienes denunciaron que el grupo de migrantes perdido la vida a manos de fuerzas iraníes armadas en uno de los pasos fronterizos situados en la occidental provincia de Fará. De acuerdo con la información suministrada, no se proporcionó información adicional sobre el estado de los heridos, detenidos o eventuales sobrevivientes.

La agencia agrega que en ocasiones anteriores, fuerzas iraníes han abierto fuego contra personas que intentaban cruzar sin autorización la frontera entre ambos países. Estos episodios han configurado un patrón de incidentes similares en la zona fronteriza en el centro de Asia, aunque el gobierno de Irán no se ha pronunciado de manera oficial tras los reportes del tiroteo más reciente.

Según informó Jaama Press, el flujo de migrantes entre Afganistán e Irán se ha mantenido elevado a raíz de la crisis económica, la inseguridad y la situación política que atraviesa Afganistán desde el retorno de los talibán al poder. El cruce irregular de ciudadanos afganos hacia Irán suele estar motivado por la búsqueda de oportunidades laborales y mejores condiciones de vida, aunque los trayectos suponen riesgos elevados, incluida la posibilidad de enfrentarse a acciones letales de parte de las fuerzas fronterizas.

De acuerdo con lo reportado por Jaama Press, las denuncias de uso excesivo de fuerza por parte del personal iraní en la frontera occidental de Afganistán persisten desde hace varios años, sin que se produzcan respuestas o investigaciones públicas detalladas por parte de las autoridades iraníes. Especialmente desde 2021, se ha registrado un incremento en el número de personas que intentan salir del país, lo que ha derivado en situaciones de tensión y pérdida de vidas en la zona limítrofe.

El incidente más reciente pone nuevamente bajo la lupa las políticas de control migratorio y la coordinación fronteriza entre Irán y Afganistán, en un contexto donde la seguridad y la gestión de flujos migratorios siguen siendo motivo de controversia, según lo publicado por Jaama Press. En el caso que involucra a las diez víctimas provenientes de Fará, aún se desconocen detalles sobre la identificación individual de los fallecidos y las condiciones exactas en las que ocurrieron los disparos, debido a la ausencia de comunicados oficiales iraníes y de información suplementaria por parte de representantes de ambos países.

Mientras las autoridades afganas insisten en denunciar el hecho ante la opinión pública, la falta de respuesta oficial iraní mantiene abiertos los interrogantes acerca de la versión de los hechos por parte de las fuerzas de seguridad del país vecino. El paso fronterizo en cuestión se ubica en una región frecuentemente utilizada para cruces irregulares, lo que ha generado episodios previos de violencia relacionados con los esfuerzos de las fuerzas iraníes para controlar los ingresos no autorizados a su territorio.