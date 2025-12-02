Google prepara un evento de presentación The Android Show con novedades sobre Android XR, el próximo 8 de diciembre

Google está preparando un nuevo evento de presentación The Android Show edición XR para el próximo lunes 8 de diciembre, en el que la plataforma de realidad extendida Android XR será el tema principal y se espera que se den a conocer novedades sobre sus funcionalidades y herramientas.

Presentado inicialmente en diciembre de 2024, Android XR es el sistema operativo con el que Google da un paso adelante en su propósito de crear un ecosistema de realidad virtual y aumentada, diseñado con la inteligencia artificial (IA) de Gemini integrada desde el principio.

Este sistema operativo es el que impulsa el primer visor de realidad extendida de Samsung, el Galaxy XR, que fue presentado en octubre de este año y, ahora, Google pretende dar a conocer algunas novedades para esta plataforma de realidad mixta antes de que finalice 2025.

Para ello, Google ha anunciado un nuevo evento de presentación The Android Show, en esta ocasión, Edición XR, que se celebrará el próximo lunes 8 de diciembre a las 19 horas (horario peninsular) y que se podrá seguir desde su canal oficial de YouTube.

En concreto, como ha especificado en la web oficial del evento, se trata de un evento en el que se compartirán "las últimas innovaciones y experiencias XR" que el sistema operativo ofrecerá para los dispositivos de realidad extendida.

Con todo ello, aunque no ha compartido más avances sobre los anuncios previstos para el evento, sí ha dejado ver que compartirá actualizaciones tanto para su sistema operativo en visores como en gafas inteligentes.

Además, tendrá como hilo conductor la IA de Gemini ya que, en la descripción del vídeo del anuncio, detalla que dará a conocer cómo con Gemini los usuarios podrán disfrutar de "una experiencia más conversacional, contextual y útil".