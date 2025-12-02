Agencias

España cierra 2025 con riesgo "bajo" por la fortaleza de la demanda interna, según Coface

España ha cerrado 2025 con un riesgo país 'A2' ("bajo"), lo que refleja la "fortaleza" de la demanda interna del país, impulsada por la inmigración, la mejora del poder adquisitivo de los hogares y el despliegue de los fondos europeos, según se desprende del último informe 'Coface Risk Review'.

Esta calificación, obtenida a partir del análisis de indicadores macroeconómicos, financieros, políticos y del entorno empresarial del país, se mantiene sin variaciones a lo largo del año, según ha explicado Coface a través de una nota de prensa publicada este martes.

La escala de riesgo país empleada por Coface para este informe cuatrimestral contempla ocho niveles: 'A1' (riesgo "muy bajo"), 'A2' ("bajo"), 'A3' ("satisfactorio"), 'A4' ("razonable"), 'B' ("razonablemente alto"), 'C' ("alto"), 'D' ("muy alto") y 'E' ("extremo").

Según esta clasificación, España ocuparía una posición favorable dentro de Europa, situándose por delante de países como Francia, Alemania, Reino Unido (los tres con 'A3'), Grecia ('A4') o Italia ('B'). Además, estaría al nivel de territorios como Portugal, Bélgica y Países Bajos, con los que comparte la calificación 'A2', y solo se situaría por debajo de Suiza, Dinamarca y Noruega ('A1').

En el plano internacional, la calificación otorgada a España la sitúa entre los pocos países con un perfil de riesgo bajo, igual que Estados Unidos, Australia o Japón, también con un 'A2'.

RIESGO SECTORIAL: LA AUTOMOCIÓN CONTINÚA EN "MUY ALTO"

Además de la evaluación de riesgo país, el 'Coface Risk Review' incluye un análisis de riesgo de 13 sectores de actividad, elaborado a partir de la combinación de datos relativos al nivel de insolvencias de las empresas e información económica que pueda tener un impacto en las industrias seleccionadas .

Según este análisis, en España sigue destacando el sector farmacéutico como el único que presenta un riesgo "bajo". Le siguen con riesgo "medio" la industria energética, las TIC, el retail y la construcción (que mejora desde la calificación de "riesgo alto" de la anterior edición del informe).

Por otro lado, el sector agroalimentario, el químico, la metalurgia, la industria papelera, la textil, el transporte y la maderera se mantienen como sectores en riesgo "alto", al tiempo que la automoción, por su parte, continúa teniendo un riesgo "muy alto".

