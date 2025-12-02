El TAS permite competir a deportistas rusos en los clasificatorios de esquí y snowboard a los Juegos Olímpicos

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció este martes que los deportistas rusos y bielorrusos de esquí y 'snowboard' podrán competir bajo una bandera neutral en las pruebas clasificatorias a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 que se disputarán en Milán-Cortina (Italia).

A través de un comunicado, el TAS explicó que estimaba parcialmente dos recursos contra la Federación Internacional de Esquí (FIS), y dictaminó que "los deportistas rusos y bielorrusos que cumplan los criterios de elegibilidad AIN (Atleta Neutral Individual) del Comité Olímpico Internacional (COI) deben ser autorizados a participar en los eventos de clasificación de la FIS".

El recurso fue presentado por las federaciones rusa y bielorrusa junto con atletas y paratletas. Entre ellos estaba la esquiadora de estilo libre bielorrusa Hanna Huskova que ganó el oro en aéreos en Pyeongchang 2018.

La FIS emitió una resolución en octubre en la que decía que no facilitaría "la participación de deportistas rusos y bielorrusos como Atletas Individuales Neutrales (AIN) en eventos de clasificación de la FIS" para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2026.

Por su parte, se desestimaron otras solicitudes para permitir la participación de otros atletas, personal de apoyo y funcionarios de Rusia en las próximas competiciones.

El COI permite a los atletas de Rusia y Bielorrusia competir como atletas neutrales, como ya ocurrió en París 2024, pero deja en manos de la federación internacional de cada deporte la decisión de aplicarlo en sus pruebas de clasificación.