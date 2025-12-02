Crónica del España - Alemania: 3-0

El partido tuvo la asistencia más alta registrada en la historia del fútbol femenino español, con 55.843 aficionados que colmaron el estadio Riyadh Air Metropolitano. Según detalló la fuente original, este hito no solo revalorizó el evento, sino que marcó una nueva etapa para el desarrollo de la selección nacional femenina de España, al conquistar su tercer título en menos de tres años. La jornada del martes aportó un nuevo trofeo al palmarés de la ‘Roja’ y afianzó su condición de referencia en el fútbol europeo, tras superar de manera contundente por 3-0 a Alemania en la final de la Liga de Naciones.

De acuerdo con lo publicado por el medio fuente, el ambiente en el estadio se percibió como histórico, una percepción compartida tanto por la organización como por los espectadores presentes. El encuentro reunió a seguidores que observaron el crecimiento del equipo dirigido por Sonia Bermúdez, quien ha estado al frente de la selección femenina durante la consecución de títulos recientes. La final representó no solo una victoria deportiva, sino también un acto de consolidación para el fútbol femenino nacional.

La primera mitad del partido mostró la ambición de ambas selecciones desde los minutos iniciales. Según consignó el medio fuente, España salió al campo con un planteamiento ofensivo, manteniendo la presión alta y buscando constantemente el área rival. Esther González y Alexia Putellas lideraron las primeras llegadas al arco defendido por la portera alemana Berger, cuya intervención evitó goles tempranos. La escuadra alemana respondió con acciones rápidas, entre las que resaltó un remate de Anyomi antes del descanso, el cual fue contenido por la arquera española Cata Coll, asegurando que el marcador se mantuviera en cero en la primera parte.

El medio original indicó que la ausencia de Aitana Bonmatí motivó ajustes en el centro del campo español, con Mariona Caldentey ocupando su lugar y Vicky López aportando amplitud por la banda. España buscó constantemente la recuperación del balón en zonas adelantadas, lo que permitió elaborar jugadas de ataque, aunque la falta de precisión impidió la concreción de goles antes del entretiempo. Caldentey dispuso de las opciones más claras, primero a pase de Claudia Pina y posteriormente tras una combinación con Vicky López. Ninguno de estos disparos se transformó en ventaja antes de la pausa.

Tras el descanso, la selección española mostró una actitud más determinada de cara al gol. Según informó el medio fuente, la apertura del marcador se produjo en el minuto 61, tras una jugada combinada en el área entre Claudia Pina y Mariona Caldentey, cuyo remate venció la resistencia de Berger y desató la celebración en la tribuna. Este gol marcó la pauta para lo que sería el resto de la final, dando confianza al plantel y trasladando la presión al conjunto alemán.

La superioridad española quedó establecida siete minutos más tarde, cuando Vicky López concretó el segundo tanto. María Pilar Aleixandri inició la jugada por la banda y López, llegando al segundo palo, empujó el balón al fondo de la red para ampliar la diferencia. Según relató el medio, este gol funcionó como un golpe anímico a favor del combinado nacional, que pasó a dominar el resto del partido con solidez tanto en ataque como en defensa.

El dominio continuó en la recta final, con nuevas oportunidades de gol para España. En el minuto 74, Claudia Pina selló la victoria con un disparo que superó nuevamente a Berger, dejando el marcador final en 3-0. El medio consignó que Alemania trató de responder pero no logró generar ocasiones claras para recortar la distancia, mientras que la portería española se mantuvo invulnerable hasta el último minuto.

La estrategia de Sonia Bermúdez fue fundamental para sellar la victoria. Las sustituciones dieron frescura al equipo, permitiendo la entrada de Fernández en lugar de Ona Batlle, Fiamma por Alexia Putellas, Imade por Claudia Pina, e Inma Gabarro por Vicky López. Por el lado alemán, Dallman, Zicai, Hendrich y Martínez ingresaron durante los minutos finales, según informó la fuente.

La disciplina del partido estuvo controlada por la árbitra Silvia Gasperotti, quien mostró tarjetas amarillas a León de España y a Gwinn y Cerci del conjunto germano, informó el medio. Las decisiones arbitrales complementaron el enfoque competitivo y la intensidad mantenida durante todo el encuentro.

Tal como precisó la fuente, la contribución de jugadoras jóvenes como Claudia Pina y Vicky López resultó esencial en la consecución del título, convirtiéndose en puntos de referencia del equipo durante la final. Este éxito colectivo vuelve a colocar a España en una posición destacada entre las selecciones más competitivas del continente, en una racha positiva tras la reciente obtención de la Eurocopa.

El apoyo masivo de los 55.843 espectadores no solo reflejó el interés creciente por el fútbol femenino, sino que, según enfatizó el medio fuente, evidenció un proceso estructural de consolidación y crecimiento, donde convivieron el liderazgo de las figuras experimentadas y el potencial de las nuevas generaciones. Sonia Bermúdez, como máxima responsable técnica, afronta el nuevo desafío de continuar la senda ganadora con la perspectiva de futuros compromisos internacionales y la aspiración de seguir posicionando al combinado español en la cúspide del fútbol femenino europeo.