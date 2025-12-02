Agencias

Aumentan a 410 los muertos y a más de 330 los desaparecidos por las inundaciones en Sri Lanka

El balance de muertos a causa de las inundaciones registradas durante los últimos días en Sri Lanka por el paso del ciclín 'Ditwah' ha aumentado a 410, según han confirmado este martes las autoridades, que han señalado que más de 330 personas siguen desaparecidas, por lo que se teme que la cifra de víctimas mortales pueda aumentar durante las próximas horas.

El Centro de Gestión de Desastres (DMC, por sus siglas en inglés) ha indicado en su último boletín que hasta el momento se han confirmado 88 fallecidos en Kandy, a los que se suman 83 muertos en Badulla, 75 en Nuwara Eliya y 52 en Kurunegala, las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales en la isla.

Asimismo, ha especificado que en Kandy hay al menos 150 desaparecidos, mientras que 62 personas están en paradero desconocido en Nuwara Eliya. A ellas se suman 48 en Kagalle, 28 en Badulla y 28 en Kurunegala.

El organismo ha subrayado además que las inundaciones dejan cerca de 1,5 millones de damnificados y daños parciales o catastróficos en más de 20.700 viviendas, en el que supone el mayor desastre natural en Sri Lanka desde el terremoto y posterior tsunami de 2004, que causó cerca de 35.000 muertos en la isla.

El presidente del país, Anura Kumara Dissanayake, ha reconocido que se trata de uno de los "desastres naturales más desafiantes de la historia del país", tras declarar el domingo el estado de emergencia pública para "garantizar la seguridad, mantener el normal funcionamiento del país y salvaguardar los suministros y servicios necesarios para la vida pública".

EuropaPress

