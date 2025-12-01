Udon Asian Food impulsa su expansión internacional con su desembarco en Chile

Udon Asian Food, compañía dedicada a la comida asiática en España, prosigue con su expansión a nivel internacional con su desembarco en Chile, según informa en un comunicado.

En concreto, la firma abre tres nuevos restaurantes en el país que están ubicados en los centros comerciales más importantes de la capital, Santiago, como son los de La Dehesa, Las Condes y Costanera.

La llegada al mercado chileno se ha realizado en modelo de franquicia con el Grupo Mil Sabores, compañía que opera más de 130 restaurantes de más de 26 marcas gastronómicas en el país. Esta operación supone un hito estratégico para la firma española, que amplía significativamente su alcance en Latinoamérica y convierte a Chile en su territorio internacional con mayor presencia de locales.

En total, con las nuevas aperturas alcanza los 85 restaurantes operativos en nueve países: España, Andorra, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, México, Chile, Portugal y Estados Unidos. En el continente americano, foco principal de su expansión, ya suma 10 establecimientos (ocho en Latinoamérica y dos en Miami), de los cuales siete han sido inaugurados en 2025.

El director de expansión de Udon Asian Food, Jordi Quílez, ha señalado que el "aterrizaje en Chile marca un antes y un después en una la estrategia de crecimiento internacional" de la firma. "Hemos hecho una apuesta ambiciosa en un mercado de gran potencial, pero con la seguridad de contar con un socio de gran experiencia local. Latinoamérica ya nos ha demostrado su pasión por la gastronomía asiática de calidad, y ahora es el turno de extender nuestra propuesta a Santiago para enriquecer la vida y el paladar de cada vez más personas", ha explicado.

Con su expansión en América, que representa casi el 10% de las ventas, y su fuerte presencia en España, UDON mantiene un crecimiento sostenido en los últimos tres años. Tras cerrar en 2024 con una facturación récord de 53 millones de euros con un incremento del 3% respecto al ejercicio anterior, prevé alcanzar este año una cifra cercana a los 60 millones de euros.