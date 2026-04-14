Vox defiende al Papa ante Trump: "La misión del Papa no es la de someterse al escrutinio de ningún político"

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha defendido al Papa León XIV frente a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump ya que, a su juicio, "no debe someterse al escrutinio de ningún político".

"La misión del Papa no es la de someterse al escrutinio de ningún político y él mismo ha indicado que no va a entrar a debatir ni a responderle a Trump y yo quisiera también mantenerme en esa línea", ha afirmado Millán en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados al ser preguntada sobre las críticas al Pontífice del presidente estadounidense.

Este domingo, Donald Trump ha cargado contra el también estadounidense Papa León XIV por ser, según el magnate republicano, "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior", atribuyéndole al líder de la Iglesia católica una oposición a las campañas militares de su Administración en Venezuela e Irán.

Al día siguiente, el Papa ha respondido a estas críticas con un mensaje claro: "No soy político, hablo del Evangelio. A los líderes del mundo les digo basta de guerras".

Como ha destacado Millán, "lo lógico es que el Papa esté a favor de la paz y del no a la guerra". "En eso estamos todos. Cosa diferente es que Sánchez haya utilizado ese eslogan de forma perversa como si aquí el único que estuviera en contra de la guerra fuera él", ha añadido.

Además, ha aprovechado para desear "al Papa que tenga un buen viaje apostólico a España". "Lo esperamos y que sea muy fructífero para todos nosotros", ha señalado.