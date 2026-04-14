Chus Mateo: "Aday Mara ilusiona, pero tenemos que ser cautos y tener los pies en el suelo"

El seleccionador absoluto nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, calificó este martes de "histórico para el baloncesto nacional" que Aday Mara se proclamase campeón de la NCAA, "sobresaliendo por encima de todos", por lo que tiene un futuro "ilusionante", aunque pidió "ser cautos y tener los pies en el suelo".

"Fue un momento histórico para el baloncesto nacional, un jugador español que ha sido capaz de ganar la NCAA, que ha jugado francamente bien y que realmente ha dado un nivel muy alto. Hay muchos jugadores en Estados Unidos ahora, tenemos que estar muy pendientes de este nuevo escenario y Aday ha sido el jugador que ha sobresalido por encima de todos, ganando el campeonato y siendo muy importante para su equipo", comentó el técnico tras la renovación del acuerdo entre HM Hospitales y la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Mateo se mostró "encantado con la ilusión que despierta" Aday Mara y "el resto de jugadores jóvenes que están tratando de hacerse parte de este nuevo escenario en Estados Unidos". "Creo que tenemos un futuro prometedor y Aday en este caso lo que hace es ilusionar con ese futuro. Tenemos que ser cautos, son jugadores muy jóvenes y tenemos que tener los pies en el suelo, pero desde luego ilusionante es", reconoció.

"Yo he hablado con él y le veo un chico muy centrado, todavía puede mejorar en mil aspectos seguramente, pero ya con un nivel baloncestístico extraordinario y con una madurez también grande a la hora de asimilar estos éxitos que le están viniendo. Es un chico muy bien educado a nivel deportivo y también familiar y seguramente será capaz de asumir toda esta vorágine de noticias que últimamente se están presentando", elogió.

El madrileño confesó que está "deseando" que Mara vista la camiseta de la selección española absoluta, "y ojalá que lo antes posible pueda formar parte de ella". "Es un chico que está haciendo muy buena campaña, que tendrá que tener tiempo también de cometer errores con la selección, porque forma parte del proceso, pero realmente todos deseando que llegue el momento", relató.

"Veremos por circunstancias personales, profesionales, cuándo es el momento y nosotros estaremos atentos a que el proceso se vaya desarrollando conforme a lo previsto y, sobre todo, al tiempo que corresponda", agregó.

Aunque no quiso valorar si Mara puede ser un líder en el futuro, porque "todavía" le parece "muy pronto". "El liderazgo no es algo que se vea en un día ni en dos días. Tampoco es algo que se otorgue con una varita mágica ni que se dé con una tarjeta de visita 'yo soy el líder', no. Hay que dejar estar a la gente, que la gente evolucione, también a nivel personal, que se integre en un grupo, que todo vaya funcionando", analizó.

"Los liderazgos, de momento, vamos a dejarlo un poquito aparte, vamos a tratar de jugar al baloncesto. Y los liderazgos ya vendrán y seguramente mucha gente irá sacando la cabeza. Así que uno puede ser él y otros pueden ser otros", completó.

Así, abordó la 'fuga de talentos' a Estados Unidos de jugadores jóvenes españoles, defendiendo que no pueden "poner puertas al campo ni puertas al mar". "Lo que debemos hacer es adaptarnos a las situaciones y las circunstancias. Habrá jugadores que se queden en España y que habrá que tutelar y valorar y seguir y estar pendiente de ellos y jugadores que se vayan a otros sitios", comentó.

"No creo que nosotros seamos quienes para en un momento determinado pensar en retener. Ellos se van a hacer donde sea, o aquí o allí, pero nosotros hemos de adaptarnos a esta nueva circunstancia. Es lo único que podemos hacer. Creo que la capacidad de adaptación por nuestra parte es una característica importante y tenemos que tenerla muy presente", defendió.

Inmerso en esta situación ilusionante, Mateo recordó que la generación liderada por jugadores como Pau Gasol "fue excepcional" e "histórica", por lo que será "inigualable" a nivel de "jugadores con unas personalidades también increíbles, con una capacidad grande de arrastre para sus compañeros". "Ahora mismo hay unos 70 y tantos jugadores que pertenecen a la selección española, que maduren, que vayan equivocándose, que vayan haciéndose en este camino que se inicia ahora y que es ilusionante", admitió.

"Pero son palabras mayores, ojalá que podamos llegar al nivel que en aquel momento se llevó, porque eso sería una grandísima noticia para el baloncesto español, pero ahora la gran noticia es que hay ilusión por ver a esta gente. Pero creo que tenemos que ser cautos y para eso me vais a tener a mí, para parar un poquito esa euforia que, seguramente, rodee a toda esta bonita ilusión que es un poco la bandera de estos jugadores jóvenes que nos hacen sentirnos bien por el futuro que nos viene", prosiguió.

Mateo también celebró los dos triunfos en la última ventana a finales de febrero y principios de marzo y analizó la situación del baloncesto español. "Estamos jugando a un grandísimo nivel, todos los equipos españoles, los que compiten en competiciones europeas y los que no, y como siempre nuestra liga es una liga muy competitiva. Ahora lo que se trata es de que el baloncesto español siga siendo tan competitivo como ha sido", deseó.

"En la FEB estoy trabajando muy a gusto, me siento muy bien, porque estoy tratando de mirar con dos perspectivas muy distintas: en corto plazo, que son estas ventanas que nos permitirán clasificarnos y a medio-largo plazo, que la FEB está poniendo también todas las facilidades del mundo para poder hacer no una transición sino una incorporación de jugadores jóvenes a unos jugadores que ya existen en la selección", relató.

Y ahora le toca al madrileño "ir eligiendo e ir viendo cómo jugar y cómo llevar a cabo el baloncesto" que cree que pueden "desarrollar". "El baloncesto español, gracias a Dios, antes de que yo llegara ya gozaba de muy buena salud, ahora se está refrendando un poco también con las ventanas y de lo que se trata es de que todo esto que se ha construido entre la FEB, los clubes, los jugadores y los entrenadores españoles, ojalá que podamos refrendarlo con buenos resultados a futuro que también sería lo ideal", concluyó.