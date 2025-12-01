Agencias

Ucrania afea a Kazajistán que no condene la agresión rusa y sí los ataques a sus instalaciones en el Caspio

Las autoridades ucranianas han afeado a Kazajistán que no condenara la agresión rusa sobre instalaciones y población civil y en cambio sí denunciara este fin de semana los ataques de Kiev contra el Consorcio del Oleoducto del Caspio, la empresa kazaja que exporta petróleo a través de la región.

"Nos llama la atención la ausencia de declaraciones previas de la parte kazaja que condenen los ataques de Rusia contra civiles en Ucrania, edificios residenciales, infraestructura civil y el sistema energético de nuestro Estado", ha respondido Ucrania a las protestas de Kazajistán.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Georgi Tiji, ha afirmado que "toman nota" de las preocupaciones de Kazajistán, pero que estos ataques van dirigidos a "repelar la agresión rusa a gran escala" y no tienen como objetivo terceros países. "Kiev contraataca los ataques del agresor", ha zanjado.

"Recalcamos una vez más que el único factor de desestabilización y la causa de los desafíos de seguridad en la región del mar Negro sigue siendo la agresión rusa", ha remarcado el portavoz, quien ha recordado también a la parte kazaja el supuesto silencio que han mantenido acerca de los últimos ataques de Moscú.

Si bien Tiji ha reafirmado el respeto de Ucrania hacia el pueblo kazajo, ha instado a todas las partes a dirigir sus acciones a "obligar al agresor a poner fin a la guerra criminal" contra el Estado y el pueblo ucranianos.

Embarcaciones no tripuladas atacaron este sábado las instalaciones del Consorcio en el puerto de la ciudad rusa de Novorosisk, obligando a suspender las operaciones y la entrada de buques. Kazajistán advirtió a Ucrania de que estos hechos dañan sus relaciones, instándoles a tomar medidas para que no vuelva a suceder.

