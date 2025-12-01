Agencias

Tayikistán eleva a cinco los muertos en ataques lanzados desde Afganistán

Las autoridades de Tayikistán han elevado este lunes a cinco los muertos en ataques perpetrados la semana pasada desde Afganistán, sin que hayan atribuido todavía la responsabilidad a ningún grupo en específico y en el marco de los incidentes de seguridad registrados en la frontera común durante los últimos meses.

La oficina del presidente tayiko, Emomali Rahmon, ha indicado que "durante la última semana se han producido dos tiroteos en territorio (nacional) desde el otro lado de la frontera, con el resultado de cinco muertos y cinco heridos", sin especificar la nacionalidad de las víctimas.

Rahmon ha mantenido durante la jornada una reunión de trabajo con las fuerzas de seguridad del país, en un encuentro en el que han abordado la situación actual en la frontera entre Tayikistán y Afganistán, "y las maneras de reforzar su protección".

Asimismo, ha condenado "enérgicamente las acciones ilegales y provocadoras de los ciudadanos afganos" y ha ordenado "tomar medidas para resolver el problema y evitar que se repitan incidentes tan lamentables", según reza un comunicado.

Por su parte, la Embajada de China en Dusambé ha informado de que en el embajador realizó en la víspera una "llamada urgente" al ministro de Exteriores tayiko, a quien ha exigido "todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las empresas y los ciudadanos chinos" en el país.

"Ambas partes intercambiaron opiniones sobre los últimos acontecimientos relacionados con la seguridad de las empresas y los ciudadanos chinos en la región fronteriza entre Tayikistán y Afganistán", ha señalado la legación diplomática, que ha asegurado que la otra parte "concedió gran importancia a las solicitudes" de Pekín.

La semana pasada, las autoridades tayikas confirmaron la muerte de tres ciudadanos chinos en un ataque con un dron perpetrado "desde territorio de Afganistán" durante la noche del miércoles, que alcanzó al campamento de la empresa china LLC Shohin SM en la región de Jatlon.

Posteriormente, China condenó lo ocurrido, que describió como "un grave acto criminal"; mientras que las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 expresaron sus condolencias por el "lamentable incidente".

