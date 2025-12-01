Mónica García espera que el PP supere sus "intereses partidistas" para aprobar el protocolo común frente a la gripe

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este lunes que espera que el Partido Popular ponga los intereses sanitarios "por encima de los intereses partidistas y de confrontación" para sacar adelante el protocolo de actuación común frente a los virus respiratorios, cuya votación tendrá lugar el miércoles en la Comisión de Salud Pública.

"Pasado mañana se va a votar en la Comisión de Salud Pública un protocolo que llevamos trabajando desde hace más de dos años, que el año pasado el Partido Popular vetó. Esperemos que este año el Partido Popular ponga los intereses de la salud de los ciudadanos por encima de los intereses partidistas y por los intereses constantes de confrontación", ha declarado García durante una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, recogida por Europa Press.

Tras ello, ha recordado que la situación epidemiológica se encuentra "al inicio de la curva" con unos 40 casos por cada 100.000 habitantes, y que el año pasado se llegó a 400 casos por cada 100.000 habitantes, motivo por el que ha considerado esencial "actuar ahora" y seguir las recomendaciones sanitarias.

Entre las acciones a seguir en caso de tener síntomas catarrales o gripales se encuentran el uso de la mascarilla, especialmente en lugares con una alta concentración de personas como el transporte público, o en aquellos lugares indicados por las autoridades, como pueden ser centros de salud, residencias u hospitales.

"Yo creo que son medidas de sentido común que espero que el Partido Popular sea capaz de rubricar para que, por lo menos, demos una señal a los ciudadanos de que estamos todos frente a una epidemia que sabemos todos los años que vienen en estas fechas", ha añadido.

García también ha abordado el adelanto del inicio de la epidemia, motivo por el que ha insistido en su llamamiento a tomar medidas de precaución para reducir su impacto y minimizar los fallecimientos, y es que el año pasado se produjeron unas 3.300 muertes por gripe. Por todo ello, ha instado a poner especial énfasis en las personas mayores de 65 años, en los niños más pequeños y en los pacientes inmunodeprimidos.

"Lo aprendimos durante la pandemia. Cuanto antes actuemos, pues más baja será la curva y menos área debajo de la curva tendremos, y menos impacto en la morbimortalidad de la gente, de los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo de aquellos que son más vulnerables", ha manifestado García.