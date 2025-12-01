Islandia inaugura su Embajada en España y el Gobierno abrirá "muy pronto" una en Reikiavik

La ministra de Exteriores de Islandia, Thorgerdur Katrin Gunnasdottir, ha inaugurado este lunes en Madrid la nueva embajada de su país en España, gesto al que el Gobierno español responderá "muy pronto" con la apertura de un Embajada española en Reikiavik, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

El jefe de la diplomacia se ha reunido esta mañana con su homóloga islandesa, con la que ha protagonizado una inauguración simbólica en la sede de Exteriores en el Palacio de Santa Cruz a la que ha seguido un coloquio entre ambos, previo a la inauguración formal de la legación diplomática.

"Yo creo que la inauguración de la Embajada de Islandia aquí en Madrid y desde luego la previsión de abrir muy pronto una embajada" por parte de España, que ya cuenta con una representación diplomática permanente en Reikiavik, "lo que demuestra es que cuando hay que defender valores, intereses, nuestra propia seguridad, la distancia geográfica no es lo que importa", ha sostenido Albares, según el audio de su intervención facilitado por Exteriores.

"Lo que importa es compartir la misma visión, defender los mismos valores y eso es lo que hacemos España e Islandia", ha añadido el ministro, destacando que los dos países, que establecieron relaciones hace 75 años, son aliados en la OTAN y socios a través del Espacio Económico Europeo.

Durante la inauguración oficial, la ministra islandesa ha calificado de "momento histórico" la apertura de la embajada y, en español, ha recordado su particular cariño por España, donde residió durante un tiempo mientras su marido jugaba al balonmano en Santander.

"Ojalá que esta embajada sirva como un puente entre Islandia y la maravillosa España", ha confiado, tras destacar el creciente interés que hay entre los dos países, como lo prueban los turistas que visitan cada año Islandia y España, y el deseo de impulsar aún más la relación.