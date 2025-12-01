Agencias

El ultraderechista Asfura encabeza los resultados preliminares para la Presidencia de Honduras

El ultraderechista Nasry Asfura lidera la carrera a la Presidencia hondureña en los resultados preliminares de las elecciones generales, reuniendo más del 40 por ciento de los votos contabilizados en el primer avance difundido por las autoridades, de poco más de un tercio del total de votos emitidos.

Con un 34,2 por ciento del escrutinio, Asfura, de mantener su ventaja, lograría convertirse en el próximo presidente de Honduras con un 40,6 por ciento de los votos, aunque estos resultados colocarían al conservador Salvador Nasralla a menos de dos puntos porcentuales, con un 38,8, según los datos anunciados por la presidenta del Consejo Nacional Electora, Ana Paola Hall, en una comparecencia ante los medios.

Muy por debajo quedaría la oficialista Rixi Moncada, de izquierda, que, con menos del 19,6 por ciento, completa la terna de candidatos con al menos un punto porcentual. Ante la diferencia de resultados, Moncada ha afirmado en la red social X que comunicará su "posición política" tras los resultados con el 100 por cien de los votos contabilizados.

