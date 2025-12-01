Agencias

'Contigo', el himno de Bombai para animar a España en la final de la Liga de Naciones

El grupo musical Bombai y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han lanzado una versión del tema 'Contigo' para apoyar a la selección española femenina antes del partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones de este martes en el Riyadh Air Metropolitano (18.30 horas).

El tema, en el que el grupo cambia parte de la letra de la canción original, pretende unir a la afición española antes del duelo decisivo por el título continental. "En la letra creada para la selección española todos cantamos que 'contigo llegaría hasta el final' y, por supuesto, de que 'solo si es contigo, celebraremos la victoria, contigo'", señala la RFEF.

El organismo federativo ha animado a todos los aficionados a "entonar un gran 'contigo'" y que se comparta el mensaje a través de las redes sociales usando el hashtag #LaFinalContigo, que recogerá las experiencias de todos los aficionados durante el día de la final.

