Cayetano Martínez de Irujo rompe su silencio tras cancelar su luna de miel con Bárbara Mirjan por sus problemas de salud

Las alarmas sobre el estado de Cayetano Martínez de Irujo se encendieron el pasado 20 de noviembre cuando, por primera vez desde el fallecimiento de la duquesa de Alba en 2014, el jinete se vio obligado a cancelar el funeral que organiza año tras año en honor de su madre en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla por sus problemas de salud.

Tal y como adelantaba entonces 'Informalia', no estaban siendo momentos fáciles para el duque de Arjona. Poco antes de su boda con Bárbara Mirjan -que se celebró el 4 de octubre en la capital andaluza- pasó por quirófano para operarse de la espalda y, aunque se estaba recuperando a las mil maravillas, días después de su enlace sufrió una infección que le provocó dolores tan fuertes que incluso llegó a pensar en "tirar la toalla".

Un delicado trance sobre el que Cayetano se ha sincerado en declaraciones exclusivas a la revista '¡Hola!', revelando que la situación ha sido tan "grave" -de hecho todavía está recuperándose- que incluso se ha visto obligado a cancelar su luna de miel.

Como ha explicado, "todo fue fenomenal" cuando se operó en septiembre, pero después de su 'sí quiero' con Bárbara, comenzó a tener unos "dolores inhumanos en la espalda" a causa de una infección: "He pasado unos días terribles. Ya no es todo lo que he pasado a nivel físico. Psicológicamente, todo esto me ha afectado bastante... Llevo catorce operaciones en los últimos ocho años y ha sido muy duro" ha confesado, apuntando resignado que a causa de este nuevo revés en su salud, "esta ha sido mi luna de miel".

Además, y aunque todavía necesita unos días más y "mucha tranquilidad" para recuperarse, ha asegurado que en cuanto se encuentre bien no solo retomará sus planes para irse de viaje de novios con su joven mujer, sino también celebrará la misa en memoria de su madre.