Ascienden a más de 350 los muertos por las fuertes inundaciones en Sri Lanka

Las autoridades de Sri Lanka han informado este lunes de que la cifra de muertos por las fuertes inundaciones registradas durante la última semana ha aumentado a 355, mientras que otras 366 personas siguen en paradero desconocido, por lo que han alertado de que la cifra de víctimas mortales podría seguir aumentando.

El Centro de Gestión de Desastres de Sri Lanka (DMC, por sus siglas en inglés) ha indicado que las operaciones de búsqueda y rescate continúan por cuarto día consecutivo en un intento por hallar más supervivientes, si bien numerosas áreas siguen estando inaccesibles.

Las zonas más afectadas del país se encuentran en los distritos de Kandy, Nuwara Eliya y Bedulla, donde se han constatado más de un centenar de corrimientos de tierra. El domingo, el piloto de un helicóptero que participaba en los dispositivos de emergencias falleció tras sufrir un accidente cuando realizaba labores de búsqueda y rescate.

El presidente del país, Anura Kumara Dissanayake, ha lamentado uno de los "desastres naturales más desafiantes de la historia del país" y ha lamentado las dificultades con las que se están topando los trabajadores de emergencias y protección civil.

El domingo, declaró el estado de emergencia pública para todo el país para "garantizar la seguridad, mantener el normal funcionamiento del país y salvaguardar los suministros y servicios necesarios para la vida pública".

Más de 1,1 millones de personas se han visto afectadas por la inundaciones y los pronósticos del Departamento de Meteorología del Gobierno ceilandés han apuntado a que las lluvias continuarán en las próximas horas en varias zonas del país.

Las ráfagas de viento han llegado a alcanzar los 90 kilómetros por hora y en las zonas de costa las olas han llegado a los tres metros de altura, lo que ha provocado una situación complicada en el mar en varias regiones, calificada por la agencia estatal como "muy agitada".

