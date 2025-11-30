Agencias

Trasladadas al hospital dos mujeres de 61 años por intoxicación de monóxido de carbono en Mérida

Dos mujeres de 61 años han sido trasladadas este domingo en estado menos grave al Hospital de Mérida por intoxicación de monóxido de carbono.

El origen del suceso podría deberse a la mala combustión de una estufa de gas en una vivienda de la capital extremeña, según los datos aportados por el 112.

Una llamada a emergencias a las 02,00 horas de esta madrugada alertó sobre dos mujeres que se encontraban mareadas y con nauseas. Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada, una unidad de soporte vital básico, un equipo del PAC Mérida Norte, así como bomberos y una patrulla de la Policía Local.

