Rescatan un cayuco a 23 millas de La Restinga con más de 70 migrantes, entre ellos "varios" fallecidos

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este sábado a un cayuco que fue localizado inicialmente a unas 23 millas de La Restinga, en la isla del Hierro, con entre 70 y 100 personas a bordo, entre las que hay algunas en mal estado y varios fallecidos.

A las 6.25 horas, el 112 informó al Centro de Salvamento Marítimo en Tenerife de la llamada de un cayuco que precisaba de asistencia y que se encontraba, inicialmente, a unas 23 millas de la isla de El Hierro, según ha informado el organismo estatal.

El organismo estatal, a través de su centro coordinador en Tenerife, se puso en contacto con uno de sus ocupantes, quien afirmó que ya se encontraban a unas 16 millas, parados, sin agua ni comida.

Asimismo, los controladores marítimos procedieron a movilizar a la salvamar Navia y al Helimer 201. Más tarde, sobre las 8:15 horas, la salvamar informa que ha rescatado entre 70 y 100 personas, entre las que hay algunas en "mal estado y varios fallecidos".

EN BÚSQUEDA DE UN SEGUNDO CAYUCO

La llegada prevista al puerto de La Restinga será a las 11 horas.

En estos momentos, informa Salvamento, el helimer 201 y la salvamar Diphda están en la mar en búsqueda de otro cayuco.

