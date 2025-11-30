Agencias

Prosegur Cash repartirá esta semana entre sus accionistas casi 63 millones de euros en dividendos

Prosegur Cash repartirá el martes 2 de diciembre un dividendo de 0,0424 euros brutos por acción con cargo a reservas voluntarias, en un único pago que supondrá destinar casi 63 millones de euros a la retribución de sus accionistas.

La empresa ha recordado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que sobre las cantidades brutas que sean pagadas se realizarán las retenciones fiscales exigidas por la normativa aplicable en cada momento.

La sociedad ha fijado el calendario para el pago del dividendo de 2025, que se abonará a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).

En concreto, el lunes 1 de diciembre será la fecha efectiva de liquidación de las operaciones realizadas el 'last trading date', momento en el que se determinarán los titulares inscritos con derecho al cobro del dividendo ('record date').

GANA 67 MILLONES HASTA SEPTIEMBRE

Prosegur Cash obtuvo un beneficio neto de 67 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 1,6% superior a la contabilizada en el mismo periodo de 2024.

Entre enero y septiembre de 2025, la empresa reportó unas ventas de 1.488 millones de euros, lo que supone un descenso del 2,3% en comparación con el mismo tramo del año pasado, atribuido, principalmente, a la evolución de las divisas, pese a haber logrado un crecimiento orgánico del 6,9%.

