Netanyahu pide clemencia al presidente de Israel en su juicio por corrupción

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha solicitado formalmente al presidente del país, Isaac Herzog, que emita una orden de clemencia y le exima definitivamente de cualquier responsabilidad en el juicio por corrupción al que está siendo sometido el jefe del Gobierno israelí.

En su misiva, Netanyahu explica que, a pesar de su interés personal en "llevar a buen término" el proceso judicial al que está siendo sometido, el procedimiento está causando tal inestabilidad que no vmás solución que acelerar su conclusión para "reducir la tensión en el debate que se ha suscitado en torno al mismo".

En su primera respuesta, la oficina de la Presidencia de Israel ha eludido pronunciarse de forma inmediata y ha indicado que estudiará la situación a conciencia.

"Se trata de una solicitud de clemencia extraordinaria con importantes implicaciones. Tras recibir todas las opiniones, el Presidente del Estado la considerará con responsabilidad y seriedad", hace saber en la nota, publicada por el canal 12 de la televisión israelí.