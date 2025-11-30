Agencias

Las inundaciones de Sri Lanka dejan ya más de 190 muertos y más de 950.000 afectados

El Centro de Gestión de Desastres de Sri Lanka ha elevado ya a 193 las víctimas mortales y a 228 las personas desaparecidas por las fuertes lluvias que han sacudido el país debido al paso del ciclón 'Ditwah' y que han obligado a evacuar a más de 120.000 personas.

Más de 960.000 personas se han visto afectadas por la inundaciones y los pronósticos del Departamento de Meteorología del Gobierno ceilandés han apuntado a que las lluvias continuarán en las próximas horas en varias zonas del país.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora y en las zonas de costa las olas podrían llegar a los tres metros de altura, lo que va a provocar una situación complicada en el mar en varias regiones, calificada por la agencia estatal como "muy agitada".

Las regiones de Badulla y Kandy han sido las más afectadas con 52 víctimas mortales en cada una de ellas y con casi 150 personas desaparecidas en ambos territorios.

La Policía ha advertido este domingo a la población que se aleje de las zonas dañadas como carreteras o puentes por posibles derrumbamientos o deslizamientos de tierra ya que podría suponer un grave riesgo para la seguridad.

El Servicio Nacional de Transfusión de Sangre ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos se acerquen a los centros habilitados para donar sangre debido a que están teniendo problemas para reunir el suministro diario, según recoge el diario 'The Daily Mirror'.

Los servicios de la línea ferroviaria principal han sido cancelados durante toda la jornada de este sábado por las fuertes lluvias que han dejado sumergidas las vías del tren y el Ministerio de Salud del país ha declarado la emergencia en los centros hospitalarios durante una semana, hasta el 4 de diciembre, para garantizar los servicios de salud mientras duren los efectos del temporal.

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, ha promulgado la declaración del Estado de Emergencia Pública para todo el país en la Gaceta oficial para "garantizar la seguridad, mantener el normal funcionamiento del país y salvaguardar los suministros y servicios necesarios para la vida pública", según recoge el portal de noticias ceilandés Adaderana.

