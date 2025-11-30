Agencias

Kazajistán denuncia un ataque ucraniano contra instalaciones de una empresa petrolera kazaja en el mar Caspio

El Ministerio de Exteriores de Kazajistán ha denunciado este domingo un ataque vinculado a Ucrania contra la infraestructura del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK), empresa kazaja que exporta petróleo a través del mar Caspio, que ha tenido que parar su actividad.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Kazajstán expresa su protesta por otro ataque selectivo a la infraestructura crítica del Consorcio Internacional del Oleoducto del Caspio en las aguas del puerto marítimo de Novorossiysk", ha indicado el Ministerio kazajo en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Varias embarcaciones no tripuladas han atacado este sábado la terminal de carga del Consorcio, obligando a suspender las operaciones e impidiendo la entrada de buques de carga. En el ataque no ha habido heridos ni se han producido fugas de petróleo.

"El Consorcio del Oleoducto del Caspio reúne a las mayores empresas energéticas de Rusia, Estados Unidos, Kazajistán y varios países de Europa Occidental. Consideramos que el ataque al Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) también atenta contra los intereses de sus países miembros", sostuvo la empresa en un comunicado.

El Ministerio de Exteriores kazajo ha sostenido que el incidente "daña" las relaciones entre Ucrania y Kazajistán y ha pedido al Gobierno liderado por Volodimir Zelenski que tome acciones "concretas" para que no vuelvan a producirse ataques de este tipo.

Al igual que la entidad petrolera, el Gobierno de Kazajistán ha resaltado que es el tercer "acto de agresión contra un bien civil protegido por el derecho internacional" que sufren sus infraestructuras.

Asimismo, ha destacado que el Consorcio supone un elemento "fundamental" para el mantenimiento de la "estabilidad del sistema energético mundial".

